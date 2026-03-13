G마켓, 'G락페' 광고로 아시아 최고 권위 광고제 수상

'2026 스파이크스 아시아' 뮤직 부문 브론즈 수상

콘텐츠·커머스 결합…국내선 '올해의 광고상' 선정

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = G마켓은 브랜드 광고캠페인이 아시아 태평양 지역 최고 권위의 광고제 '2026 스파이크스 아시아'에서 뮤직 부문 '브론즈'를 수상했다고 13일 밝혔다.

G마켓 브랜드 광고캠페인은 '쇼핑을 페스티벌처럼 즐긴다'는 콘셉트로 지난해 9월부터 올해 1월까지 5개월간 진행됐다. 매월 1일부터 3일까지 열리는 'G마켓 질러락 페스티벌(G락페)'을 중심으로 '빅스마일데이', '설 빅세일' 등 G마켓의 대표 프로모션을 알리는 데 초점을 맞췄다.

지난 12일 싱가포르에서 열린 '2026 스파이크스 아시아' 시상식에서 서준석 G마켓 브랜드마케팅팀 피플리더가 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=G마켓]

장르별 유명 가수를 대거 기용해 대표곡 가사에 쇼핑 카테고리를 언어유희로 결합한 콘텐츠는 소비자에게 강한 인상을 남겼다. 광고 모델로는 김경호·박완규·체리필터를 시작으로 설운도·김종서·환희·민경훈·에일리·자우림·H.O.T. 등 총 10팀이 참여했다.

캠페인은 온라인에서 폭발적인 반응을 얻었다. 5개월간 총 36편의 시리즈형 광고를 제작했으며, 유튜브 누적 조회수는 2억1000만회를 기록했다.

G마켓은 이날 오후 열리는 '제33회 올해의 광고상'에서 통합미디어캠페인 부문 대상과 TV광고 부문 최우수상 수상작으로도 선정됐다.

'올해의 광고상'은 한국광고학회가 주관하는 광고 시상식으로 광고 전략과 창의성, 효과성 등을 종합적으로 평가해 우수 캠페인을 선정한다.

G마켓은 올 상반기 내 G락페 광고 캠페인에 이은 새로운 브랜드 광고 캠페인을 선보일 예정이다.

G마켓 관계자는 "이번 수상은 콘텐츠와 커머스를 결합한 광고 캠페인이 국내외에서 의미 있는 평가를 받은 결과"라며 "앞으로도 고객과 공감할 수 있는 콘텐츠형 마케팅을 통해 브랜드 경쟁력을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.

