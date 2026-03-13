한전-조폐공사, 감사 전문성 강화 MOU…"상호 협력체계 구축"

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국전력 감사실(상임감사위원 전영상)이 한국조폐공사 감사실(상임감사 김범진)과 업무협약(MOU)을 맺었다.
한전 감사실이 12일 조폐공사 감사실과 감사 전문성 제고와 내부통제 강화를 위한 MOU를 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 감사업무 협약은 전력 공급, 화폐 제조 등 국가 경제의 핵심 분야를 담당하고 있는 공기업 간 감사업무에 대한 이해를 높이고, 긴밀한 상호협력 체계를 구축하기 위하여 마련됐다.
업무협약을 통해 양 기관은 ▲감사 전문성 및 품질 향상을 위한 정보·기술 교류 ▲내부통제 및 부패예방 역량 강화를 위한 실무회의 운영 ▲AI, 빅데이터 최신 IT 기술을 활용한 감사사례·기법 공유 등의 분야에서 상호 협력하기로 했다.
이날 협약식에 참석한 한전 전영상 상임감사위원은 "공공기관 간 감사역량을 결집해 급변하는 감사환경에 효과적으로 대응하고 감사 품질과 효율을 높여 국민이 체감하는 투명하고 공정한 공공감사 구현에 기여하길 기대한다"고 말했다.
