넷마블, 신작 '솔: 인챈트' 온라인 쇼케이스 성료 …"전지적 MMORPG 지향"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블의 올 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'가 베일을 벗었다.

넷마블은 지난 12일 진행한 온라인 쇼케이스를 통해 '솔: 인챈트'의 개발 방향성과 핵심 콘텐츠 등을 공개했다.

스튜디오에 등장한 김효수 알트나인 개발PD는 '솔: 인챈트'의 궁극적인 목표를 '유저의 제한은 최소화하고 누릴 수 있는 권한은 최대화하는 게임'이라고 말하며 기존 MMORPG와 차별화된 '전지적 MMORPG'를 지향하고 있음을 밝혔다.

이번 온라인 쇼케이스에서 소개한 '솔: 인챈트'의 핵심 콘텐츠는 ▲신권 시스템 ▲BM·경제 ▲플레이 모드 등 크게 3가지다.

먼저 '신권(神權)' 시스템은 특정 이용자가 업데이트 스펙 결정, BM 해금, 콘텐츠 오픈, 채팅 금지 등 서비스 운영의 권한을 이용할 수 있는 시스템으로 권한 범위에 따라 각각 신(서버)·주신(월드)·절대신(전체) 등 3단계로 구분된다.

'신'으로 선출된 이용자들은 '신권' 시스템을 통해 운영자 권한을 이양 받아 게임 운영에 직접적으로 관여할 수 있다.

또한 운영 권한 외에도 서버 내 세금을 획득할 수 있고 필요한 아이템을 생성할 수 있는 권한도 갖게 된다.

BM(Business Model)·경제의 지향점도 공개됐다. '솔: 인챈트'는 자유 경제를 지향하며 이용자가 '소환'을 통해 획득한 결과물은 물론 유료 아이템까지 거래소에서 거래할 수 있는 것이 특징이다. 또한 누구나 획득할 수 있는 인게임 재화 '나인'을 통해 유료 아이템을 구매하는 것도 가능하다.

이외에도 이용자 편의성 제고를 위한 다양한 플레이 모드를 제공한다. '24시간 무접속 플레이 모드'는 '비접속 모드'와 '스케줄 모드'를 결합한 형태로 이용자들의 일상과 게임 플레이가 공존하는 것을 목표로 기획됐다.

이를 통해 이용자들은 별도 제한 없이 24시간 연속 게임에 접속하지 않아도 정해 놓은 스케줄에 맞춰 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 일상 속 게임 플레이의 편의성이 극대화된 것이다.

'스쿼드 모드'는 하나의 클라이언트에서 최대 3개 캐릭터를 동시에 플레이할 수 있는 시스템으로 이용자 편의성을 극대화해 보다 쾌적한 플레이 환경을 제공할 방침이다.

한편 넷마블은 지난 5일부터 '솔: 인챈트' 사전등록을 진행 중이다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있으며 완료 시 '무한의 체력 회복제'를 비롯한 인게임에서 사용 가능한 다양한 보상을 지급한다.

'솔: 인챈트'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로 '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 '알트나인'이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 2026년 상반기 출시 예정작이다.

넷마블은 지난해 11월 '지스타 2025'에서 대형 LED 기반의 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 관람객들에게 'SOL: enchant'의 핵심 콘텐츠인 '신권(神權)' 등을 처음 선보이며 높은 호응을 받았다.

