식약처, 식의약 안심탐험대 운영…어린이·청소년 진로 체험

3000명 모집…"국민 이해 높여"



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 어린이와 청소년들이 식품의약품안전처의 주요 업무를 체험하는 '식의약 안심탐험대'가 시작된다.

식약처는 13일 국민이 식의약 안전 정책에 대한 이해를 높이고 청소년들의 진로 탐색에 도움을 주고자 식약처의 주요 업무를 체험하는 2026년 식약처 견학프로그램, 식의약 안심탐험대를 운영한다고 밝혔다.

식의약 안심탐험대는 어린이·청소년 등 대상으로 식약처의 역할과 주요 업무를 소개하고 시험검사 실습 등 현장 체험 기회를 제공한다. 식약처는 중·고등학생을 대상으로 '식의약 미래탐험단(실험실 견학·시험분석 실습)'을 운영한다.

[자료=식품의약품안전처]

대학생 대상으로는 '식의약 청년탐험단(시험분석 실습·해썹 교육·약대생 공직체험)'을 운영하고 일반 국민을 대상으로 식의약 안전탐험단(식의약 안전정보 제공)을 꾸린다. 영유아와 초·중·고·대학생 모두를 위한 '식의약 생약탐험단(생약 자원 소개)'도 있다.

특히 올해는 식약처, 식품의약품안전평가원, 6개 지방청에서 지난해 1303명보다 많은 약 3000명을 모집해 확대 운영할 계획이다. 누리집에서 안심탐험대 소개, 연간 운영 일정, 과정별 세부 내용, 운영 현황, 참가신청 방법 등을 확인할 수 있다.

식약처는 "현장 체험 중심 프로그램을 강화해 식의약 안전 정책에 대한 국민 이해와 신뢰를 높이고 어린이·청소년들의 성장과 진로 선택에 도움이 되기 위해 적극적으로 지원할 계획"이라고 설명했다.

