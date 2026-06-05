미 상업위성이 바꾼 전장…우크라 드론 타격 속도·정밀도 급상승

WSJ "위성사진, 전선 병사 단말기 직행"

목표 식별부터 공격까지 수시간 내 완료

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 우크라이나 전쟁이 5년차에 접어든 가운데, 미국 상업위성이 촬영한 고해상도 위성사진이 전선 병사들의 단말기로 실시간 전송되면서 드론 타격의 정밀도와 속도를 동시에 끌어올리고 있는 것으로 나타났다. 이는 표적 식별부터 타격까지 이어지는 '킬체인'을 단축시키며 러시아군에 새로운 압박 요인으로 작용하고 있다는 평가다.

5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 우크라이나군은 최근 위성사진을 병사 개인 단말기로 직접 전송해 즉각적인 타격에 활용하고 있다. 이를 통해 러시아의 물류 창고와 방공망 등을 겨냥한 우크라이나군의 중거리 타격 능력이 강화되면서 러시아군에 새로운 부담으로 작용하고 있다. WSJ은 이 같은 방식이 기밀로 분류되지 않은 상업위성 정보를 병사에게 직접 제공해 실시간 전투 결정을 가능하게 한 첫 사례라고 평가했다.

◆ 현장서 바로 타격 판단

실제 우크라이나 남동부 전선에서 약 10km 떨어진 곳에 배치된 소규모 부대는 최근 숲속 건물 내부에서 전자 신호가 포착되자, 위성사진을 통해 장갑차량 이동 흔적을 확인하고 공격을 감행했다. 해당 부대는 며칠간 위성 감시를 통해 이 건물이 러시아군 지휘부의 작전 회의 장소로 활용되고 있다고 판단한 뒤 드론을 투입해 건물과 차량을 타격했다.

이 과정에서 활용된 것은 미국 상업위성 기업 '반토르(Vantor)'의 고해상도 위성사진이다. 해당 사진은 촬영 후 약 15분 내 전선 병력에 전달되며, 지휘부를 거치는 정보 검증 절차를 최소화해 이틀 이상 걸리던 타격 결정 시간을 크게 단축했다. 현장 관계자는 "시간과 비용을 절약하는 것이 핵심"이라며 "전파 방해나 격추 위험이 큰 드론 정찰보다 안정적으로 정보를 확보할 수 있다"고 설명했다.

◆ 전술 패러다임 변화

위성사진에는 인공지능(AI) 기반 분석 기능도 결합돼 있다. 병사들은 최신 위성사진과 과거 데이터를 비교해 건물 구조 변화나 차량 이동 흔적을 식별할 수 있으며, 특정 지역에서 발생하는 변화를 자동으로 탐지하는 기능도 활용하고 있다. 이를 통해 기존에는 식별이 어려웠던 군사 시설이나 보급 거점도 보다 신속하게 파악할 수 있게 됐다.

실제 우크라이나군은 과거 곡물 저장시설로 사용되던 건물의 위성사진을 과거 자료와 비교해 구조 변화와 차량 이동 흔적을 포착하고, 이를 러시아군 탄약고로 판단해 드론 타격에 나선 것으로 전해졌다. 이 작전으로 대규모 탄약 저장시설이 파괴되면서 러시아군 보급망에도 타격이 가해진 것으로 알려졌다.

◆ 잘못된 정보·기상 한계도

다만 한계도 뚜렷하다. 위성사진은 구름 등 기상 조건의 영향을 크게 받아 촬영이 제한될 수 있으며, 이동 중인 표적을 지속적으로 추적하는 데에도 제약이 따른다. 특히 흐린 날씨가 잦은 시기에는 활용도가 떨어질 수 있다는 지적이 나온다.

지휘부의 검증 절차를 최소화하고 정보를 전선에 실시간 전달하는 방식은 잘못된 정보에 기반한 오판 가능성을 높일 수 있다는 우려도 제기된다. 미 중앙정보국(CIA)과 국방부의 인공지능 책임자를 지낸 낸드 멀찬다니는 "속도를 높이기 위해 검증 단계를 줄이면 잘못된 정보에 기반한 판단 위험도 함께 커질 수 있다"며 "과정을 늦추는 절차가 존재하는 데에는 그만한 이유가 있다"고 지적했다.

우크라이나 사례는 향후 서방 군대의 작전 개념에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 미 특수작전사령부는 병사 단말기에 근실시간 위성 정보를 제공하는 시스템 도입을 추진 중이며, 미 육군 역시 지휘부를 거치지 않고 위성 데이터를 공유하는 체계 구축을 검토 중인 것으로 알려졌다.

2026년 6월 3일 러시아 상트페테르부르크에서 우크라이나 드론이 기간 시설을 타격한 후 짙은 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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