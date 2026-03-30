강훈식 "에너지 절약 절실"…공공기관 차량 5부제 등 절감 조치 전면 시행

학교 주변 무인점포 위생 관리 강화…상시 점검체계 전환 지시

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 30일 중동 전쟁 상황 여파와 관련해 "정부와 기업이 합심해 에너지 수급 안정에 최선을 다하고 있지만 위기 극복을 위해서는 국민적 참여가 절실하다"고 동참을 호소했다.

안귀령 부대변인은 이날 서면브리핑을 내고 강 실장 주재로 수석보좌관회의를 열고 중동 사태에 따른 에너지 절약과 학교 주변 무인점포 위생 관리 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

강훈식 대통령비서실장이 지난 3일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

강 실장은 회의에서 "에너지 확보 노력만큼 중요한 것은 효율적인 사용"이라며 "공공부문이 우선적으로 강도 높은 절약을 실천해야 한다"고 강조했다. 강 실장은 구체적으로 정부와 공공기관에 승용차 5부제, 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 가능한 모든 절감 조치를 전면 시행할 것을 주문했다.

또 국민들에게도 사용하지 않는 플러그 뽑기 등 생활 속 절약 실천과 함께 대중교통 이용 확대를 당부했다.

강 실장은 아울러 "전기 사용량의 상당 부분을 차지하는 산업계의 역할이 중요하다"고 강조하며 제조공정 효율화와 전력수요 분산 등 선제적 대응을 요청했다. 출퇴근 시간 분산 방안 등 기업들의 자발적 참여를 검토해 줄 것을 부탁하기도 했다.

강 실장은 이와 함께 학교 주변 무인점포의 식품 위생 관리 실태와 관련해 "소비기한이 지난 식품이 방치돼 있는 등 기본적인 관리조차 미흡한 사례가 확인됐다"고 지적했다.

그는 "이는 아이들의 건강권이 행정 사각지대에 놓여 있음을 보여주는 문제"라며 "상당수 무인점포가 제도상 관리 범위 밖에 있어 현황조차 제대로 파악되지 않고 있다"고 짚었다.

강 실장은 "아이들이 먹는 음식에는 단 한 치의 소홀함이나 예외도 있어서는 안 된다"며 관계부처가 지방정부와 협력해 무인점포 현황을 파악하고 소비기한 준수 여부와 위생 상태를 집중 점검할 것을 지시했다.

또한 신학기 등 이용이 급증하는 시기를 고려해 단속을 일회성이 아닌 상시 관리체계로 전환하는 방안도 함께 검토하도록 했다.

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