李대통령 "원유 확보하고 소비 줄여 위기 극복…에너지 안보, 국민경제 직결"

한국석유공사 서산비축기지 방문

비축유 관리 상황·안전 문제 점검

"공백 없게 철저히 대비해야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 중동 전쟁으로 에너지 수급 불안이 고조되는 가운데 한국석유공사 서산비축기지를 방문해 비축유 관리 상황을 점검했다.

안귀령 청와대 부대변인은 26일 서면브리핑을 통해 이 대통령이 서산비축기지에서 현장을 살펴보고 주요 석유화학기업들과 간담회를 가졌다고 전했다. 간담회에는 LG화학, 롯데케미칼, 한화토탈에너지스, HD현대케미칼 등 4개사 대표와 관계자, 한국석유공사 사장과 관계자 등이 참석했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 비상경제점검회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 현재 석유 공급 차질 가능성에 대비해야 하는 시기임을 언급하며 "우리가 어떻게 잘 대응하느냐에 따라 기회요인이 될 수도 있다"고 강조했다. 국제에너지기구(IEA)는 최근 중동 전쟁 격화로 호르무즈 해협이 봉쇄되는 등의 여파로 역사상 가장 큰 규모의 석유 공급 차질 사태가 벌어질 수 있다고 평가한 바 있다.

이 대통령은 "지금은 최대한 원유를 확보하고 소비를 줄여 위기를 극복해야 한다"며 "그 과정에서 필요한 문제 해결점들이 있으면 이번 기회에 개선해나가는 것이 다음을 위한 중요한 대비책이 될 것"이라고 강조했다.

한국석유공사를 향해 이 대통령은 "에너지 안보는 국민경제와 직결된 사안"이라며 "어떠한 상황에서도 단 한 치의 공백이 발생하지 않도록 철저히 대비해야 한다"고 당부했다.

그러면서 석유화학기업들을 향해 이 대통령은 "각자의 위치에서 백방으로 뛰고 있는 만큼 정부도 외교적 지원과 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다"며 "특히 대체 조달처 확보는 국가적으로도 중요한 과제인 만큼 가용한 수단을 적극 활용하라"고 주문했다.

손주석 한국석유공사 사장은 "엄중한 시기인 만큼 추가 원유 확보에 총력을 기울이겠다"며 "비축유는 국내 석유제품 수급 여건을 종합적으로 고려해 적기에 방출할 계획"이라고 밝혔다.

김동춘 LG화학 대표는 "러시아산 나프타 구매와 대금 결제 과정에서 산업통상부, 재정경제부 등 관계부처가 적극 지원해준 데 대해 감사하다"고 했다. 그러면서 비상시 나프타 수급 안정을 위한 제도적 기반 마련 등 국가 차원의 비축 체계 구축을 제안하기도 했다.

이영준 롯데케미칼 대표는 "어려운 여건 속에서도 원료 확보에 힘써 국내 산업 안정화를 위해 최선을 다하겠다"며 "비중동 지역 대체 조달처 확보를 위한 협상 과정에서 정부의 외교적 지원이 필요하다"고 요청했다.

나상섭 한화토탈에너지스 대표는 원료 수급 위기에 대비해 컨덴세이트 비축량 확대를 건의했고, 조남수 HD현대케미칼 대표는 비상시 컨덴세이트 비축유 방출을 요청했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 비상경제점검회의를 주재하며 발언을 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 현장 간담회 이후 서산비축기지 내 원유비축탱크 시설을 돌아보며 안전사고 대응 방안을 구체적으로 점검했다. 2018년 경기도 고양시에서 발생한 풍등 화재를 언급하며 "풍등이 떨어지면 불 나는 것 아니냐"고 물었다.

이 대통령이 언급한 사건은 2018년 경기도 고양시 대한송유관공사 경인지사 저유소 화재다. 당시 외국인 근로자가 인근에서 날린 풍등으로 인해 화재가 발생했다. 이 화재로 저유탱크 4기와 휘발유 등 110억 원 상당의 재산 피해가 났다.

강상현 서산지사장은 "고양 저유소의 경우 휘발유 탱크가 밀폐 공간이 아닌 자연 배기 상태였기에 가스가 발생할 수 있다"며 "이곳은 휘발유 탱크가 전체 밀폐 공간이라 압력이 높아지면 소각 설비에서 처리한다. 압력이 낮아진 상태에서는 폭발을 방지하기 위해 질소를 넣는다"고 설명했다.

이 대통령이 "고양에서처럼 불 나는 일은 다시 안 생기느냐"고 묻자 강 지사장은 "저희 탱크는 그런 일이 발생하지 않는다. 불이 옆에 떨어져도 불이 붙지 않는다"고 확답했다.

이 대통령은 또 "예를 들어 벼락을 맞는다면?"이라고 물었고 강 지사장은 "전체에 피뢰침 설비가 되어 있다. 외벽을 타고 전기가 땅으로 누설된다"고 답했다.

pcjay@newspim.com