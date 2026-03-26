李대통령 "최대한 원유 확보하고, 소비 줄여야"…석유 비축기지 현장 점검

에너지 수급 현황 점검 및 업계 간담회
이재명 대통령은 26일 중동 상황 장기화로 에너지 위기감이 커지자 "지금은 최대한 원유를 확보하고 소비를 줄여서 이 위기를 잘 극복하는 것이 최우선"이라며 "그 과정에서 필요한 문제 해결점들이 있다면 이번 기회에 개선해 나가는 것이 다음을 위한 중요한 대비책이 될 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 오후 충남 서산시 대산읍에 위치한 한국석유공사 서산비축기지를 방문해 에너지 수급 현황을 점검하고, 국내 주요 석유화학 및 정유업계 관계자들과 간담회를 하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 모두발언에서 최근의 글로벌 에너지 위기 상황에 대한 엄중함을 공유하고, 이를 새로운 도약의 발판으로 삼겠다는 의지를 보였다.
이 대통령은 먼저 "어려운 상황이긴 하지만 우리만 겪는 일은 아니고 전 세계가 모두 동시에 겪는 상황"이라며 "우리가 지금 어떻게 잘 대응하느냐에 따라서 (오히려) 기회요인이 될 수도 있다는 생각이 든다"고 짚었다.
이 대통령은 그러면서 "현장의 어려움을 직접 듣고 문제를 극복하기 위해서는 민과 관, 그리고 기업들이 힘을 모아서 함께 해야 할 일이 상당히 많을 것"이라고 민관 협력을 재차 주문했다.
이 대통령은 단기적인 해법으로 원유 확보와 에너지 절약을 제시하면서 업계에 적극적인 의견 개진을 당부했다.
이날 간담회에는 김정관 산업통상자원부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관 등 정부 관계자와 김동춘 LG화학 대표, 나상섭 한화토탈에너지스 대표, 이영준 롯데케미칼 사장, 조남수 HD현대케미칼 대표 등 업계 주요 인사, 손주석 한국석유공사 사장이 참석했다.
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