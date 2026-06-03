[6·3 투표율] 오후 4시 전국 54.7%…2022년보다 9.3%p 높아

AI 핵심 요약beta
- 3일 오후 4시 지방선거 투표율 54.7%였다.
- 전국 선거인 4464만9908명 중 2442만8042명이 투표했다.
- 전남 61.9% 최고, 광주 49.5% 최저였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전남 투표율 61.9%로 최고…강원·전북·경남 순
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 6·3 지방선거 투표날인 3일 오후 4시 기준 전국 투표율이 54.7%로 집계됐다. 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(45.4%)보다 9.3%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 2442만8042명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오후 4시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거(45.4%)보다 9.3%p 높은 반면, 2024년 제22대 총선 동시간대 투표율(61.8%)보다 7.1%p, 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(71.5%)보다 16.8%p 낮다.
특히 오후 4시 기준 투표율은 이미 2022년 제8회 지방선거 최종 투표율 50.9%를 넘어섰다. 투표 종료까지 2시간가량 남은 만큼 최종 투표율은 4년 전 수준을 크게 웃돌 가능성이 커졌다.
지역별로는 전남이 61.9%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 강원 59.7%, 전북·경남 각 58.3% 순이었다. 반면 광주는 49.5%로 가장 낮았고 제주 51.7%, 경기 51.9%, 인천 52.0%가 뒤를 이었다.
서울은 56.0% 투표율을 기록했다.
이날 선거는 오후 6시까지 진행되며, 유권자들은 신분증(주민등록증, 복지카드, 운전면허증, 학생증 등)을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에 가서 투표하면 된다.
한편 지난달 29~30일 진행된 사전투표 투표율(23.51%)은 오후 1시부터 투표율 수치에 반영됐다.
hyun9@newspim.com