'과일의 왕' 두리안 가격 반토막 中 소비자 반색

AI 핵심 요약beta
- 중국이 3일 두리안 공급 확대와 콜드체인 혁신으로
- 두리안 수입량이 전 세계의 90% 이상을 차지했다
- 태국·베트남 재배 면적 급증과 국제철도 물류 개선으로 두리안 가격이 크게 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 세계 최대 두리안 소비국이자 수입국인 중국에서 공급량 확대와 국경 간 콜드체인(냉장 물류) 혁신에 힘입어 두리안 가격이 하락세를 보이고 있다. 품질은 향상된 반면 가격은 1kg당 30위안(약 6,000원) 미만 수준까지 떨어졌다.
3일 업계와 관련 통계에 따르면, 2025년 기준 중국의 두리안 수입량은 전 세계 교역량의 90% 이상을 차지했다.
중국의 대규모 수입 수요에 맞춰 태국과 베트남 등 동남아 현지 농가들은 재배 면적을 대폭 늘렸다. 10년 전과 비교해 태국의 재배 면적은 80%, 베트남은 5배 가까이 급증하며 가격 하락을 이끌었다.
특히 최대 공급국인 태국의 풍작이 투리안 공급 안정과 가격 하락에 기여했다. 태국의 2025년 두리안 총생산량 168만 2,500톤 중 55%에 달하는 92만 7,000톤이 중국으로 수출됐다. 최근 생육및 수확기 적정 기온과 강수량 덕분에 열매 맺힘과 중량이 크게 증가한 점도 공급량증가및 가격하락에 주효했다.
국제 철도를 위주로 한 물류 경로의 혁신도 가격 하락의 결정적 계기가 됐다.
지난 3월 30일 태국 람차방에서 출발해 라오스를 거쳐 중국 청두로 직행하는 '중·라오스·태국 전철 냉선 정기 화물열차'가 개통됐다. 기존 도로 운송에 비해 환적 시간이 대폭 줄어들면서, 태국 과수원에서 수확한 두리안이 최단 5일 만에 중국 내 집산센터에 도착한다.
청두 국제철도항에 구축된 '수입 두리안 집산센터'는 이 복합 수송망을 통해 충칭, 시안, 베이징 등 중국 전역으로 신선한 두리안을 신속하게 실어나르고 있다.
현지 물류 운영사에 따르면 2025년부터 현재까지 중국 서부 쓰촨성 청두 국제철도망을 통해 중국이 수입한 두리안은 총 금액으로 2억 9,000만 위안(한화 약 550억 원)에 달하는 것으로 알려졌다.
서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com