[깐부회동 시즌2] 젠슨 황, 주말엔 '유퀴즈' 찍고 '두산' 시구 나선다

첫 국내 예능 출연…엔비디아 창업기·AI 시대 통찰 전할 듯

엔씨 김택진도 만나 게임 AI 협력 논의…스타트업과도 회동 예정

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 국내 주요 기업 총수들과의 연쇄 회동에 이어 주말에도 방송과 스포츠, 게임업계, 스타트업 현장을 오가며 방한 일정을 이어간다.

6일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화에 참여한다. 엔비디아 창업 스토리와 인공지능(AI) 산업의 변화, 미래 인재상 등에 대한 견해를 밝힐 것으로 예상된다. 해당 방송은 오는 10일 전파를 탈 예정이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 오후 서울 마포구 형님저요 홍대점에서 삼겹살 회동중 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

7일에는 서울 잠실야구장을 찾아 두산 베어스 홈경기 시구자로 나선다. 황 CEO는 엔비디아 설립 연도를 상징하는 93번 유니폼을 착용하고 마운드에 오를 예정이다. 박정원 두산그룹 회장도 두산 창립 연도를 의미하는 96번 유니폼을 입고 행사에 함께할 것으로 알려졌다.

황 CEO는 같은 날 김택진 엔씨소프트 대표를 비롯한 국내 게임업계 주요 인사들과 만나 AI 기반 게임 개발과 디지털 휴먼, 시뮬레이션 기술 등을 주제로 협력 방안을 논의할 전망이다.

방한 마지막 일정으로 거론되는 8일에는 서울대 연구진과 국내 주요 기업, AI·로봇 스타트업 관계자들을 잇달아 만나는 방안이 검토되고 있다. 업계에서는 황 CEO가 모든 일정을 마친 뒤 8일 늦은 오후 또는 9일 출국할 것으로 보고 있다.

syu@newspim.com