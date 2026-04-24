강훈식 "5월 중 원유 7462만 배럴 확보…호르무즈 아닌 대체 항로로 도입"

지난해 월 평균 도입량의 87% 수준

"사우디에서 2399만 배럴, UAE서 1600만 배럴"

"중동산 의존도 기존 69%에서 56%로 낮춰"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 24일 "5월 중에는 작년 월평균 (원유) 도입량의 87% 수준인 7462만 배럴을 확보했다"며 원유 수급 차질 우려를 일축했다.

강 실장은 이날 오후 청와대에서 브리핑을 갖고 "5월 중에 사우디아라비아에서 2399만 배럴, 아랍에미리트(UAE)에서 1600만 배럴의 원유를 호르무즈 해협과 무관한 대체 항로를 통해 도입하기로 확정했다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

강 실장은 아울러 공급망 다변화 성과도 소개했다. 그는 "더불어 미주, 아프리카 등으로부터 물량을 추가 확보하면서 중동산 의존도를 기존의 69%에서 56%로 13%포인트(p) 낮췄다"며 "(원유) 도입 국가 다변화뿐만 아니라 유조선이 지나는 항로도 다변화하고 있다"고 설명했다.

강 실장은 "정부가 기업들의 도입선 다변화에 대해 지원을 확대하기로 한 만큼 앞으로도 원유 도입선 다변화가 더욱 가속화될 것으로 기대한다"고 내다봤다.

그러면서 강 실장은 기업들의 나프타 공급 우려에 대해서도 짚었다. 그는 "나프타와 나프타를 가공해 생산하는 플라스틱, 비닐봉지 등에 대해서 현장에서는 여전히 수급 불안을 우려하고 있음을 알고 있다"며 "정부는 원유, 나프타뿐만 아니라 실제 현장에서 사용되고 있는 핵심 품목 수급 동향을 일 단위로 철저히 점검하고 신호등 방식으로 위험도를 평가 관리 중"이라고 말했다.

강 실장은 "특히 현재 수급 상황뿐만 아니라 한 달 후, 석 달 후 상황을 예측하고 있다. 그에 따라 필요한 조치들을 선제적으로 준비하고 있다"며 "준비된 판례를 보시면 정부가 핵심 품목별로 수급 상황을 어떻게 점검하고 있는지 한눈에 알 수 있을 것"이라고 우려를 일축했다.

실제로 강 실장은 이날 브리핑 현장에 정부가 핵심 품목별로 수급 상황을 점검하고 있는 도표를 가져와 보여줬다. 강 실장은 "나프타와 기초 유분은 확보된 재고가 1개월로, 주황색 표시가 돼 있다"며 "다만 추가경정예산(추경)안에 포함된 나프타 수입 단가, 차액 지원 등이 실제로 집행되고 특사 방문을 통해 확보한 나프타 210만t이 이달 말부터 순차적으로 도입되면 한 달 후부터는 신호등이 노란색으로 바뀔 것으로 기대한다"고 설명했다.

강 실장은 "현재 아스팔트 수급에 대한 현장의 우려가 큰 상황"이라며 "패널에서도 이러한 상황을 반영해 붉은색으로 표시돼 있다"고 짚었다. 이를 해결하고자 현황 전수조사를 거쳐 공사 발주 시기를 조정하고, 민관 협의체를 통해 시급한 공사에 우선적으로 공급하는 방향을 추진 중이라고 한다.

강 실장은 "정부는 기업이 원자재 걱정 없이 정상적으로 조업하고 국민들은 일상생활을 유지할 수 있도록 가용한 행정력을 총동원해 대응 중"이라고 강조했다.

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