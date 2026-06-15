[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 -6월 15일

AI 핵심 요약beta
- 정청래 민주당 대표가 14일 6·15 기념식에 참석했다
- 국회 의장과 여야 지도부는 이날 회의·면담을 잡았다
- 개혁신당은 방송 출연과 선관위 민원 제기에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
14:00 6·15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연 / 연세대학교 김대중도서관 컨벤션홀
15:30 구윤철 경제부총리 예방 / 의장 집무실
◆의원실 세미나
10:00 김윤 의원실 등, 「의료분쟁조정법」 시행령으로 완성한다 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 김장겸 의원실 등, 지방선거 공영방송 편파보도 실태와 대책 / 의원회관 제2세미나실
14:00 박성훈 의원실, K-중재산업 활성화 포럼 / 의원회관 제1소회의실
14:00 한창민 의원실 등, 국가보안법 피해자 연속 증언 프로젝트 목소리들: 다섯번째 목소리 이적표현 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 송석준 의원실 등, 미래국토인프라 혁신포럼 15차 세미나: 국가 미래를 위한 인프라 대전환 -다학제 전문가 토론회- / 국회도서관 소강당
14:00 손솔 의원실 등, 선거 선전물을 통한 정치인의 혐오 표현 대응 긴급 간담회 / 의원회관 제4간담회의실
15:00 민병덕 의원실, 2026 소상공인 단체협상권 법제화를 위한 정책 포럼 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
11:00 윤동준 공보기획관, [6월 3주차 국회 정례브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*정청래 당대표
14:00 6.15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연 <한반도 평화 : 다시 6.15> / 연세대학교 김대중도서관 컨벤션홀
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
10:00 이준석 개혁신당 당대표 예방 / 국회 본관 170호
17:00 구윤철 경제부총리 접견 / 국회 원내대표실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행·서왕진 원내대표
09:30 최고위회의 / 국회 본관 회의실 224호
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:00 채널A-Y 정치시그널 출연
09:00 최고위원회의 / 대회의실
10:00 정점식 국민의힘 원내대표 접견 / 대회의실
12:00 JTBC-Y 장르만 여의도 출연
14:00 조선일보 AI 미래 전략 포럼 / 대한상공회의소 국제회의장
*천하람 원내대표
09:00 최고위원회의 / 대회의실
10:00 국민의힘 정점식 신임 원내대표 접견 / 대회의실
14:00 투표용지 부족 사태 관련 선별적 재선거 소청장 제출 / 중앙선거관리위원회 민원실
18:10 KBC 여의도초대석 출연
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