[오늘의 국회일정] 세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 12일

AI 핵심 요약beta
- 국회에서 초고령사회 실버타운·정신장애인·해양과학·혐오표현 등 세미나가 열렸다
- 국회 소통관에서 지방선거·민생·투표용지 부족 관련 기자회견이 예정됐다
- 여야 각 당 지도부가 광주 참배·현장회의·청년포럼·당선인 간담회 등 일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆의원실 세미나
10:00 송석준 의원실, 초고령사회 실버타운이 미래다 / 의원회관 대회의실
13:30 서미화 의원실 등, 지속가능한 정신장애인 정책을 위한 토론회 / 국회도서관 소강당
13:30 박균택 의원실 등, 해양과학기술의 국가법적 과제 / 의원회관 제1세미나실
14:00 박균택 의원실 등, 혐오표현 사이트 법적 대응을 위한 정책세미나 / 의원회관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
10:00 조배숙 의원, [6.3 지방선거 시국성명 발표 기자회견]
15:40 김소희 의원, [서민민생대책위원회 현안 기자회견]
16:00 손솔 의원, [투표용지 부족 사태 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:00 국립5.18민주묘지 참배 / 국립5.18민주묘지 민주의문 앞
10:00 전남광주 현장 최고위원회의 / 김대중컨벤션센터 201~202호
*한병도 원내대표
10:00 전남광주 현장 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
10:00 기자간담회 / 국회 본관 원내대표실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행·서왕진 원내대표
18:00 광주전남지방의원 당선인 간담회 / 음악산업진흥센터 별관
◆개혁신당
*이준석 당대표
14:00 국민통합위원회 「청년통통포럼」 발대식 (축사) / 정부서울청사 별관 대강당
*천하람 원내대표
통상업무
allpass@newspim.com