[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 11일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 11일 본회의를 열고 여야 원내대표 회동을 진행했다.
- 의원회관과 국회도서관에서 ODA·ASF·청년정책·전기이륜차·금융기본권 등 다양한 정책 세미나와 토론회가 열렸다.
- 여야 각 당 지도부는 최고위원회의·본회의·원내대표 회동·기자회견 등 정국 현안을 둘러싼 공식 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 본회의 / 본회의장
14:00 여야 원내대표 회동 / 의장집무실
◆본회의 및 상임위원회
11:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
09:30 대한민국 ODA의 전략적 가치 / 의원회관 제1세미나실
13:30 아프리카돼지열병(ASF) 방역체계 개선을 위한 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 국가 청년정책 전담체계 구축 방안 모색 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 이재명 정부 출범 1주년 기념 토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 전기이륜차의 친환경자동차 포함 및 충전 인프라 확보를 위한 입법 과제와 전략 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 제2차 국민의 금융기본권 실현을 위한 정책토론회 및 「금융기본권 연구단」 출범식 / 국회도서관 대강당
◆소통관 기자회견
10:00 김소희 의원 [수소발전입찰시장 축소 긴급 기자회견]
10:20 김소희 의원 [수소발전입찰시장 관련 기업인 기자회견]
10:40 정춘생 의원 [선관위 개혁 방안 기자회견]
11:00 박태우 진보당 부대변인 [용인 SK반도체 현장 노조탄압 중단 촉구 기자회견]
14:00 신동욱 의원 [현안 기자회견]
14:20 조배숙 의원 [전국신학대학연합 투표용지 부족 참사 시국선언 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
11:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
14:00 이재명 정부 출범 1주년 기념 토론회 / 국회 의원회관 제2세미나실
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:30 정점식 원내대표 접견 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 국회의장 및 여야 원내대표 회동 / 국회 본관 국회의장 집무실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
11:30 한병도 원내대표 예방 / 국회 본관 201호
14:00 국회의장 및 여야 원내대표 회동 / 국회 본관 국회의장 집무실
15:00 홍익표 대통령비서실 정무수석 접견 / 국회 본관 원내대표실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행·서왕진 원내대표
09:30 최고위회의 / 국회 본관 회의실 224호
*신장식 당대표 권한대행
15:30 SC제일은행노동조합 전국분회간부 특별강연 / 솔비치 삼척
*서왕진 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
통상 업무
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