[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 9일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 4일 에너지·식량안보 등 각종 현안 세미나와 토론회를 연다.
- 여야 의원들은 에너지 고속도로·양수발전·식량안보 등 정책 토론과 정치·안보 현안 기자회견을 잇달아 진행한다.
- 더불어민주당·조국혁신당 등은 원내대책회의·의총과 지역 간담회, 방송 인터뷰 등 정당별 일정을 소화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 靑 비서실장ㆍ정무수석 예방 / 의장집무실
◆의원실 세미나
10:00 김정호 의원실 등, 성공적인 에너지 고속도로 구축 방안 / 의원회관 제2소회의실
14:00 서삼석 의원실 등, 식량안보 대응체계 강화 국회토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 서왕진 의원실 등, 양수발전소 신규 건설, 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제5간담회의실
14:00 전현희 의원실, 이재명 정부 2년차, 더 과감한 개혁이다 / 의원회관 제11간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 박충권 의원 [정치 현안 기자회견]
10:20 정진욱 의원 [선관위 개혁 기자회견]
10:40 황명선 의원 [현안 기자회견]
11:00 김소희 의원 [서민민생대책위원회 현안 기자회견]
11:40 한기호 의원 [안보 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
- 공개 일정 없음
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
통상업무
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
09:30 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
18:00 전북지역 당선인 간담회 / 전북도당
*서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
14:00 양수발전소 신규 건설, 이대로 괜찮은가 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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