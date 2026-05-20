[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 20일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 19일 태양광 준공식과 특별전, 토론회를 열었다
- 여야는 19일 선대위 회의·기자회견으로 지방선거에 나섰다
- 의원실 세미나와 당별 지원 유세도 19일 잇따라 잡혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 국회 친환경 태양광 발전설비 준공식 / 국회운동장
14:00 고려인, 자료로 읽는 역사 특별전 / 국회도서관 중앙홀
15:00 2026 다차원불평등 지수 발표 및 연구 고도화 방안 토론회 / 의원회관 제1세미나실
19:00 2026 AFC 여자 챔피언스리그 준결승 / 수원종합운동장
◆상임위원회
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 중소벤처기업소위원회 / 본관 534호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
14:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
◆의원실 세미나
10:00 김장겸 의원실 등, 피지컬 AI 시대, 일자리와 보안 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 이훈기 의원실 등, AI 강국 실현과 일자리 보호 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 유용원 의원실 등, 이란전쟁이 던진 질문: 우리의 드론, AI 준비되어 있는가? / 의원회관 제8간담회의실
14:00 최혁진 의원실 등, 주민지방자치법 개정과 주민자치회 2.0: 제도화 이후의 과제와 전략 / 의원회관 제3간담회의실
14:30 박지원 의원실 등, 2026 지방선거 전망 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 김장겸 의원, [현안 기자회견]
09:40 이동훈 수석대변인, [지방선거 공약 발표 기자회견]
11:00 조배숙 의원, [동성애 퀴어반대 '남녀의 결혼, 건강한 대한민국' 기자회견]
11:20 조국 대표, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
09:30 경기 여주시 현장 중앙선거대책위원회의 / 박시선 여주시장 후보 선거사무소
10:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경기 여주한글시장 민생현장 방문 / NH농협은행 여주시지부 앞
15:00 사람과 동물이 더불어 행복한 사회를 만들기 위한 제9회 전국동시지방선거 동물복지 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 상임공동선대위원장
10:00 경남 대전환을 위한 4대 입법과제 지원 현장 기자 간담회 / 김경수 경남도지사후보 선거사무소
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
09:00 2026 아시안 리더십 콘퍼런스 개회식 / 서울 신라호텔 다이너스티홀
10:00 중앙선거대책위원회의 / 국회 본관 228호
*송언석 공동선거대책위원장
10:30 윤용근 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 민생현장 방문
14:00 양향자 경기도지사 후보 삼성전자 노사 대타협 촉구 무기한 1인시위 및 단식장 방문 / 삼성전자 평택캠퍼스 게이트4 앞
14:30 유의동 경기 평택시을 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 지원 방문 및 교통 현안 간담회 KTX 경기남부역사 유보지 현장 방문 / KTX 경기남부역사 유보지
15:10 유의동 경기 평택시을 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 지원 방문 및 교통 현안 간담회 서정리역 및 인근 상가 현장 방문 / 서정리역 앞 광장
16:10 유의동 경기 평택시을 국회의원 보궐선거 후보 필승결의 지원 방문 및 교통 현안 간담회 LH 평택사업본부 현장 방문 / LH 평택사업본부
◆조국혁신당
*조국 평택을 국회의원 재선거 후보
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
11:20 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
14:00 매불쇼 출연
16:50 고덕면 주민자치회 월례회의 방문 인사 / 고덕면 행정복지센터 대회의실
19:00 고덕국제신도시연합회 간담회 / 풍경채 2차 에듀 주민회의실
*서왕진 원내대표
11:00 동시지방선거 및 재·보궐선거 출정식 / 국회의원회관 제1소회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:00 아시안 리더십 콘퍼런스 / 서울신라호텔
*천하람 원내대표
07:00 강명상 창원시장 후보 지원 유세 / 경남 창원시 의창구 도계동 425, 도계삼거리
09:30 제9회 창원특례시장배 파크골프 대회 / 경남 창원시 의창구 대산면 북부리 195-3, 대산면 파크골프장
11:00 경남도당 선거대책위원회 출정식 / 경남 창원시 성산구 중앙대로 151, 창원시청 앞
11:30 강명상 창원시장 후보 지원 유세 / 경남 창원시 성산구 동산로 124, 성원주상가
14:00 김희성, 문현진 김해시 시의원 후보 지원 유세 / 경남 김해시 내외로 80, 외동전통시장
18:00 이수찬 대구 시장 후보 지원 유세 / 대구광역시 중구 덕산동 88, 반월당역 지하상가
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