대구·경북 21일까지 최대 80mm 강한 비...봄 가뭄 해소될 듯

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대구·경북 낮 기온 14~19도 분포...무더위 한풀 꺾여

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = 20일 대구와 경북에 비가 내리고 있다. 기상청은 이튿날인 21일까지 최대 80mm의 강수량을 보이겠다고 예보했다.

20~21일 예상 강수량은 경북 서부 내륙·북부 동해안·북동 산지 30~80mm, 대구·경북(서부 내륙과 북부 동해안·북동 산지 제외), 울릉도·독도는 20~60mm로 예측됐다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 20일 대구와 경북권에 비가 내리고 있는 가운데 이튿날인 21일까지 최대 80mm의 비가 올 것으로 예고됐다. 봄 가뭄이 크게 해소될 것으로 보인다.2026.05.20 nulcheon@newspim.com

기상청은 "경북 서부 내륙은 20일 늦은 오후부터 21일 새벽 사이에 시간당 20mm 안팎, 경북 북부 동해안과 북동 산지에는 20일 늦은 오후부터 이튿날인 21일 오전까지 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 것"으로 예보했다.

농사철을 앞두고 봄 가뭄이 크게 해소될 전망이다.

다만 기상청은 짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으므로 접근이나 야영을 자제하고 토사 유출, 산사태 및 낙석, 축대 붕괴 등에 유의할 것을 당부했다.

또 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄럽거나 침수되는 곳이 있으므로 교통안전에 각별히 유의하고 농경지 침수와 농수로 범람, 급류에 주의할 것을 주문했다.

기상청은 특히 "비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다"며 "시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의할 것"을 당부했다.

대구와 경북에는 20일 오후부터 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s))으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

강풍으로 인한 간판, 비닐하우스 등 실외 설치 시설물과 농작물 관리에 유의해야 한다.

기상청은 또 "이튿날인 21일 오후부터 동해 먼바다를 중심으로 물결이 최대 5.0m로 매우 높게 일겠다"며 최신 기상 정보를 참고해 줄 것을 주문했다.

또 21일 오후부터 22일 사이 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다며 해안가 안전사고에 주의할 것을 당부했다.

대구·경북의 20일 낮 기온은 14~19도 분포를 보이며 무더위가 한풀 꺾이겠다.

대구와 경북 주요 지역의 이날 낮 기온은 대구 18도, 경북 봉화 14도, 안동·문경·경주 16도, 울진·영덕 17도, 포항·영천은 18도로 예측됐다.

nulcheon@newspim.com