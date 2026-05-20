NH투자증권, 폐전자제품 자원순환 캠페인 전개

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핀패드·IP폰 등 불용 장비·임직원 폐가전 수거

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 임직원과 회사가 함께 참여하는 '내(NH) 서랍 속 자원순환 캠페인'을 전개한다고 20일 밝혔다.

이번 캠페인은 범농협 환경 분야 ESG 캠페인의 일환으로, 정부 인가 비영리 공익법인 E순환거버넌스와 협력해 진행된다. 사무실과 가정에 방치된 폐휴대폰, 통신장비, 전산기기 등 폐전기·전자제품을 올바른 방식으로 분리 배출하는 프로그램이다.

NH투자증권은 5월 중 본사 주요 부서를 중심으로 핀패드, IP폰, 휴대폰, 통신장비 등 불용 전자제품 300여 대를 우선 수거해 배출할 계획이다. 임직원이 가정에서 가져온 폐가전제품도 캠페인 홈페이지를 통해 상시 배출할 수 있다.

[사진=NH투자증권]

수거된 폐전자제품은 E순환거버넌스의 친환경 시설에서 유해물질 처리 후 재생 자원으로 처리된다. 자원화를 통해 발생하는 수익금은 전액 아동복지재단 등 소외계층 사회공헌 활동에 기부될 예정이다.

지난해 범농협 자원순환 캠페인에는 총 29개 계열사가 참여해 폐전자제품 67톤을 수거했다. 온실가스 200tCO2e(이산화탄소 상당량)를 감축하고 400여만원의 수익금을 기부했다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 "전자제품의 무분별한 폐기를 줄이고 자원으로 재순환하는 고리를 만드는 것은 탄소중립 실천을 위한 확실한 방법 중 하나"라며 "임직원들이 일상과 업무 속에서 쉽게 동참할 수 있는 ESG 캠페인을 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com