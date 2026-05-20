정청래, 민주당 후보·선거운동원에 스타벅스 출입 자제령..."강력 처벌법 추진"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표가 20일 스타벅스 '탱크 데이' 마케팅을 천인공노할 일이라 비판했다
- 정 대표는 5·18 학살 장면과 박종철 사건 은폐 발언을 마케팅에 쓴 행태를 규탄했다
- 정 대표는 5·18 조롱·폄훼 강력 처벌 입법을 추진하고 민주당 관계자의 스타벅스 출입 자제를 언급했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표가 20일 스타벅스의 이른바 '탱크 데이' 마케팅 논란과 관련해 "또 하나 천인공노할 일이 벌어졌다"며 강하게 비판했다.
정 대표는 이날 경기도 여주에서 열린 더불어민주당 현장 선거대책위원회의에서 "5·18 때만 되면 국민들이 정신적인 스트레스와 트라우마를 갖고 있는데, 탱크로 시민들을 무자비하게 학살하고 진압하던 장면을 어떻게 커피 마케팅에 사용할 수 있느냐"고 말했다.
정 대표는 "박종철 열사의 남영동 고문치사 사건 당시 '탁 치니 억 하고 죽었다'는 사건 은폐 발언(패션 플랫폼 '무신사')까지 마케팅에 이용했다"며 "어떻게 마케팅으로 사용할 수 있냐"고 재차 지적했다.
그는 독일의 홀로코스트 처벌 사례를 언급하며 "우리도 독일처럼 5·18이나 다른 민주화운동을 조롱하거나 폄훼하는 것에 대해 더 강력하게 처벌할 수 있는 법을 만들어야 한다는 생각"이라며 관련 입법 추진 의사를 밝혔다.
또 "스타벅스 문제가 보통 큰 문제가 아니다"라며 "더불어민주당 선거운동 관계자나 후보자들은 스타벅스 출입 자체가 국민들에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다. 출입을 자제하는 것이 국민 정서에 맞지 않을까 개인적으로 생각한다"고 말했다.
chogiza@newspim.com