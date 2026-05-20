NC AI, 커머스 콘텐츠 자동 생성 AI 솔루션 '배키 커머스' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상세 페이지 제작비 절감

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI는 상품 사진 한 장으로 커머스 콘텐츠를 자동으로 만드는 생성형 AI 솔루션 '배키 커머스'를 출시했다고 20일 밝혔다.

사용자가 제품 사진을 업로드하면 AI가 제품의 특성과 분위기를 분석해 텍스트와 이미지를 자동으로 생성한다. 챗봇과 대화하듯 수정 사항을 입력하면 세밀한 편집이 이뤄진다. 완성된 콘텐츠는 주요 커머스 플랫폼의 권장 비율에 맞춰 배너, 썸네일, 상세페이지 형태로 자동 최적화된다.

NC AI는 상품 사진 한 장으로 커머스 콘텐츠를 자동으로 만드는 생성형 AI 솔루션 '배키 커머스'를 출시했다고 20일 밝혔다. [사진= NC AI]

기존 상세페이지 제작에는 모델 섭외, 스튜디오 대관, 전문 디자인 외주 등을 거쳐 최소 100만 원에서 수백만 원이 소요됐다.

배키 커머스를 이용하면 상세페이지 1건당 약 2500원으로 제작할 수 있다. 제작 기간도 수일에서 몇 분으로 단축된다.

'AI 스튜디오' 기능은 별도 촬영이나 모델 섭외 없이 제품 사진 1장으로 시즌과 타깃 고객층에 맞는 모델 착장 이미지를 만든다. 상품 디테일 컷과 주요 특징을 부각하는 영상도 함께 생성된다.

배키 커머스는 홈페이지에서 이메일 인증만으로 이용할 수 있다. 요금제는 월 2만2000원의 스탠다드 플랜, 월 5만5000원의 프로 플랜, 월 11만원의 프로 플러스 플랜으로 구성되며 대규모 기업 고객을 위한 맞춤형 엔터프라이즈 플랜도 제공된다.

이연수 NC AI 대표는 "배키 커머스는 단순한 디자인 자동화 도구가 아니라 커머스 산업 전반의 성장 구조를 근본적으로 재편하는 출발점이 될 것"이라며 "누구나 전문가 수준의 결과물을 쉽고 빠르게 만들어 판매 채널에 즉시 활용할 수 있는 환경을 만들고 다양한 산업군별 특화 모델을 구축해 글로벌 시장에서 인정받는 표준 커머스 AI 플랫폼으로 도약하겠다"고 밝혔다.

NC AI는 국내 시장에서 패션을 시작으로 뷰티, 식품, 건강, 전자기기 등 다양한 커머스 분야별 특화 모델을 구축할 계획이다.

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