비에이치아이, 한수원과 273억 급수가열기 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 비에이치아이가 20일 한수원과 신한울 3·4호기 HTR 계약을 맺었다.
- 신한울 3·4호기 원전 BOP 수주는 이번이 다섯 번째였다.
- 대형 원전 실적으로 SMR·해외 수출 확대를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비에이치아이(BHI)가 한국수력원자력과 약 273억원 규모의 신한울 3·4호기용 급수가열기(HTR) 및 탈기기 공급 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
비에이치아이의 신한울 3·4호기 수주는 이번이 다섯 번째다. 앞서 격납건물 철판(CLP), 스테인리스 스틸 라이너(SSLW), 격납건물 배관 관통부(CPP), 복수기(Condenser)를 수주한 바 있다. 회사가 보유한 원전 BOP 포트폴리오 7건 중 5건을 신한울 3·4호기향으로 확보한 것이다.
급수가열기는 복수기로부터 공급받은 급수를 원전 터빈의 과열 증기로 미리 가열한 뒤, 압력·유량·화학 조건을 맞춰 증기발생기로 이송하는 설비다. 발전소 효율을 높이고 온도 차이에 따른 열 영향을 줄이는 역할을 한다. 설계·제작에는 진동·응력 해석 기반의 열역학·기계공학 설계 역량이 요구된다.
비에이치아이는 신월성 1·2호기와 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전에 급수가열기를 납품한 실적을 보유하고 있다.
회사 측은 급수가열기가 소형모듈원전(SMR)에서도 요구되는 설비인 만큼 대형 원전 납품 실적을 바탕으로 글로벌 SMR 개발사들의 공급 파트너로 자리매김할 수 있을 것으로 전망했다.
비에이치아이 관계자는 "해당 성과를 바탕으로 해외 원전 수출 및 신규 원전 등 향후 추가 기회에서도 의미 있는 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
비에이치아이는 화력·액화천연가스(LNG)·원전·그린수소·카르노 배터리 등 에너지 인프라 포트폴리오를 보유하고 있다.
dconnect@newspim.com