HK이노엔 컨디션, '챙기자 같이 놀 컨디션' 신규 캠페인 공개

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신조어 '장카설유' 재해석

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 최근 화제가 된 신조어 '장카설유'를 재해석한 숙취해소 제품 '컨디션'의 신규 캠페인 '챙기자 같이 놀 컨디션'을 공개했다고 20일 밝혔다.

이번 캠페인의 핵심 콘셉트는 '장카설유'다. 4세대 K팝 아이돌 비주얼 멤버 4인의 이름 앞글자를 조합한 신조어를 20대 술자리 문화에 맞게 재해석해 '장(장난도 치고), 카(까불기도 하고), 설(썰도 푸는), 유(유의미한 오늘 밤)'라는 의미를 담았다.

컨디션 신규 캠페인 '챙기자 같이 놀 컨디션' [사진=HK이노엔]

HK이노엔은 숙취해소 제품이 과음 시에만 필요하다는 인식을 넘어, 음주량과 관계없이 즐거운 음주 문화를 위한 필수 아이템으로 컨디션을 각인시키기 위해 해당 콘셉트를 기획했다고 설명했다.

신규 캠페인에는 장기하, 카더가든, 설운도, 카리나, 유병재가 출연한다. 이들은 축제와 술집 등 다양한 장소에서 컨디션을 챙기며 술자리를 즐기는 모습을 선보인다.

이달 초 컨디션 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 캠페인 티저 영상은 조회수 500만회를 돌파했다. 해당 콘텐츠는 컨디션 공식 유튜브와 인스타그램을 비롯해 TV, OTT(온라인동영상서비스), 영화관 등 다양한 채널을 통해 공개될 예정이다.

HK이노엔은 이번 캠페인과 함께 카리나를 컨디션의 신규 브랜드 모델로 발탁했다. 아울러 신조어를 활용한 유쾌한 메시지와 브랜드 철학인 '즐거운 술자리 필수템'을 효과적으로 전달해 소비자 공감대를 높일 계획이다.

HK이노엔 음료마케팅팀 컨디션 담당자는 "새로운 모델들의 밝고 긍정적인 에너지가 시너지를 낼 것으로 기대된다"며 "고정관념을 깨는 이번 캠페인처럼 컨디션은 단순한 숙취해소 제품이 아닌 술자리 필수템으로서 소비자에게 신선한 즐거움을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 HK이노엔은 5월 축제 시즌을 맞아 '챙기자 같이 놀 컨디션' 캠페인 슬로건 아래 야구장과 대학교 축제 현장을 찾을 예정이다. 현장에서는 컨디션 제품 시음과 포토존, 이벤트 등을 운영하며 대학생 서포터즈 '컨디션 C.R.E.W(컨디션 크루)'도 숏폼 콘텐츠 제작에 참여한다.

sykim@newspim.com