트럼프 "이란 전쟁 아주 빨리 끝날 것"...의회는 전쟁권한 제동 시도

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관에서 의원들을 만나 이란과의 전쟁을 "아주 빨리 끝낼 것"이라고 밝혔다고 로이터통신이 보도했다.

그는 "그들은 핵 무기를 보유하지 못할 것"이라고 해, 이란이 핵무기를 보유하는 것을 절대 허용하지 않겠다는 입장도 재확인했다.

트럼프 대통령의 발언은 상원이 의회 승인 없이 이란에 대한 군사 타격을 지속할 수 있는 대통령 권한을 제한하는 결의안의 본회의 상정을 가결한 지 수 시간 만에 나왔다. 다만, 해당 결의안이 본회의 표결에서 가결될 가능성은 희박하다.

트럼프 대통령은 최근 며칠간 협상 가능성에 열려 있다는 신호와 협상이 실패할 경우 이란에 "또 한 번의 대규모 타격"을 가할 수 있다는 경고를 번갈아 내놓고 있다.

이날 트럼프 대통령은 걸프국 정상들의 요청으로 이란 공격을 일정한 기간 중단하는 것이라며, 이란과의 협상에 진척이 없을 경우 며칠 내에 공격 재개가 가능하다고 으름장을 놓았다.

JD밴스 부통령은 이란과의 외교적 합의 노력을 이어가겠다면서도, 이란이 핵무기 보유를 포기하라는 미국 측 요구를 수용해야 할 것이라며 군사작전을 재개할 준비가 돼 있다고 압박했다.

호르무즈 해협과 이란 지도, 도널드 트럼프 대통령 모형. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com