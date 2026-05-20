부산서 투망 작업중 해상 추락…외국인 선원 2명 사상

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 민락항 인근 해상에서 어선 선원 2명이 바다에 빠져 1명이 숨졌다.

부산해양경찰서는 19일 오후 9시께 수영구 민락항 동쪽 약 31km 해상에서 조업 중이던 4.85t급 연안자망어선 A호에서 외국인 선원 2명이 해상 추락해 구조했으나 1명이 숨졌다고 20일 밝혔다.

부산해경이 19일 오후 9시 바다에 빠진 외국인 선원에게 심폐소생술을 실시하고 있다[사진=부산해양경찰서] 2026.05.20

해경에 따르면 투망 작업 중 인도네시아 국적 선원 B(40대)씨가 그물 줄에 걸렸고 이를 돕던 C(20대)씨도 함께 바다에 빠졌다. 두 선원 모두 구명조끼를 착용한 상태였다.

신고를 받은 해경은 인근 경비함정을 현장으로 급파했다. B씨는 선장과 C씨에 의해 먼저 구조됐으나 구조 당시 의식과 호흡이 없는 상태였다. C씨는 인근 어선과 협력해 A호로 구조됐다.

해경은 경비함정에서 양산부산대병원 원격응급의료시스템 지도를 받아 자동심박압박기를 이용한 심폐소생술을 실시하며 이송했다. 이후 민락항 남동쪽 약 13km 해상에서 연안구조정으로 환자를 옮겨 지속적으로 응급처치를 하며 입항했다.

두 선원은 119구급차로 병원에 이송됐으나 B씨는 사망 판정을 받았고 C씨는 발목 부상으로 치료를 받고 있다.

해경은 투망 과정에서 그물 줄에 발이 걸려 사고가 발생했다는 선장 진술을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

news2349@newspim.com