밸로프 '아틀란티카 온라인', 신규 용병 '판도라' 업데이트

전략형 PvP에 새 전술 추가
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 서비스하는 전략형 턴제 MMORPG '아틀란티카 온라인'이 오는 21일 신규 용병 '판도라'를 업데이트한다고 20일 밝혔다.
판도라는 그리스 로마 신화 속 인물로, 제우스로부터 결혼 선물로 받은 상자를 열어 인간 세계에 재앙을 퍼뜨렸으나 마지막으로 희망을 남겼다는 이야기의 주인공이다.
채찍과 오브를 사용하는 판도라는 다양한 콤보 마법을 활용해 전투 흐름에 영향을 줄 수 있다. 콤보 마법을 효과적으로 견제하지 않을 경우 큰 피해를 입을 수 있어 전략적 대응이 요구되는 전투 방식을 제공한다.
업데이트와 함께 '판도라 성장 이벤트'도 진행된다. 이벤트 기간 경험치 버프가 제공되며, 일정 레벨 이상 달성 시 보상을 획득할 수 있다. 아울러 게임 내 저주로부터 세상을 구한다는 스토리를 배경으로 한 '판도라의 상자' 이벤트도 병행 진행 중이다.
자세한 내용은 아틀란티카 온라인 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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