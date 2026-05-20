구윤철 부총리, G7서 글로벌 불균형 대응 논의…"韓, 책임 있는 역할 지속"

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G7 회의에서 중동전쟁 장기화의 경제 영향 논의

에너지 및 식량 공급 불안과 성장률 하락 우려

한국과 캐나다, 방산 및 에너지 협력 강화 논의

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주요 7개국(G7) 재무장관회의에서 글로벌 불균형 완화와 중동전쟁 장기화에 따른 세계경제 대응 방안을 논의했다.

재정경제부는 구 부총리가 19일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 G7 재무장관·중앙은행총재 회의에 초청국 자격으로 참석했다고 20일 밝혔다.

이번 회의에는 G7 회원국인 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다와 초청국인 한국, 인도, 브라질, 케냐가 참석했다.

구윤철(오른쪽) 부총리 겸 재정경제부 장관이 19일(현지시간) 프랑수아 필립 샹파뉴(François-Philippe Champagne) 캐나다 재무장관과 기념촬영을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.05.20 jongwon3454@newspim.com

한국는 그간 G7 재무장관회의 확대세션 일부 논의에 참석한 적은 있지만 확대세션 전체 일정에 초청된 것은 이번이 처음이다. 재경부는 한국 경제의 높아진 위상과 글로벌 경제 현안 논의에 대한 국제사회의 신뢰와 기대를 보여주는 사례라고 평가했다.

이날 구 부총리는 글로벌 불균형을 주제로 한 1세션에서 선도발언을 진행하며 글로벌 불균형 완화를 위해 흑자국과 적자국 모두의 동시적인 정책 노력이 필요하다고 강조했다. 특히 내수 활성화와 국내투자 촉진, 해외자본 국내 유입 등을 위한 우리 정부의 정책 대응 방향을 소개했다.

이어 열린 '상호이익의 국제 파트너십 구축' 세션에서는 개발 재원을 활용한 국제개발협력 추진 방안이 논의됐다. 구 부총리는 개발도상국의 생산성 향상을 위해 인공지능(AI)과 디지털 기술이 핵심 동력이라고 강조하고 국가·다자개발은행(MDB)·민간부문 간 협력 필요성을 제기했다.

재무장관 및 중앙은행 총재 간 업무오찬에서는 중동전쟁 장기화에 따른 세계경제 영향이 주요 의제로 다뤄졌다. 참석자들은 에너지·식량·비료 공급을 중심으로 성장률과 물가에 부정적 압력이 동시에 커지고 있으며 이러한 충격이 취약국에 더 크게 작용할 수 있다는 점에 우려를 나타냈다.

구 부총리는 회의 참석을 계기로 독일·캐나다 재무장관과도 양자 면담을 진행했다. 독일 라르스 클링바일 부총리 겸 재무장관과는 중동전쟁 장기화 등 대외 불확실성 확대에 대응한 경제 안정화 노력과 공급망 리스크 대응 방안을 논의했다.

캐나다 프랑수아 필립 샹파뉴 재무장관과는 에너지 안보, 핵심광물, 방산 분야 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환했다. 캐나다 측은 한국의 핵심광물 제조·가공 역량과 방산 경쟁력을 언급하며 양국 간 협력 강화 필요성을 강조했다.

구 부총리는 G7 재무장관회의 참석 직전 신현송 한국은행 총재와도 별도 면담을 갖고 최근 세계경제 상황과 G7 회원국과의 협력 강화 방안을 논의했다. 양측은 대외 불확실성 확대에 따른 국내 금융시장 상황을 점검하고 시장 안정을 위해 긴밀히 공조하기로 했다.

jongwon3454@newspim.com