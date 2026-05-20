6·3 지선 D-14…행안부, 사전투표 모의시험·불법현수막 정비 총력전

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 6·3 전국동시지방선거를 보름 앞두고 사전투표소 비상상황 모의시험부터 불법 현수막 정비까지 선거 환경 전반에 대한 현장 점검에 나섰다.

행정안전부는 김민재 차관이 19일 서울 중구 일대의 사전투표소와 자유표시구역, 불법 현수막 단속 현장을 차례로 방문해 선거 대응체계를 점검했다고 20일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 현장 점검은 공정하고 투명한 선거 환경을 조성하고, 최근 사회적 문제로 떠오른 불법 현수막과 가짜뉴스 확산에 대응하기 위해 마련됐다.

김 차관은 먼저 서울 중구 소공동 주민센터에 마련된 사전투표소를 찾아 준비 상황을 보고받고 모의시험 진행 상황을 확인했다. 전국 사전투표소에서는 실제 투표와 동일한 환경에서 장비 운영 상태를 점검하기 위한 모의시험이 총 세 차례 진행되고 있다.

이날 실시된 2차 모의시험에서는 선거정보시스템 통신 장애와 일시 정전 등 비상 상황을 가정한 대응 훈련이 진행됐다. 행안부는 전기 화재설비 이상 여부와 불법 촬영 장비 설치 여부, 사전투표함 보관·이송 체계 등도 중점 점검했다고 설명했다.

이어 김 차관은 중구 자유표시구역 내 신세계백화점 본점 대형 전광판을 방문해 투표 참여 홍보와 가짜뉴스 근절 영상 송출 상황을 점검했다. 현장에서는 공명선거 분위기 조성과 허위·조작 정보 확산 방지를 위한 철저한 관리 필요성이 강조됐다.

김 차관은 이후 을지로3가역 일대로 이동해 불법 현수막 점검반과 함께 가로환경 정비 활동도 점검했다. 행안부는 지방선거를 앞두고 불법 광고물로 인한 국민 불편과 안전사고를 예방하기 위해 지난 4일부터 다음 달 2일까지 '지방선거 대비 불법현수막 전국 일제 점검'을 실시하고 있다.

특히 김 차관은 최근 경기 포천시에서 발생한 불법 현수막 관련 안전사고 사례를 언급하며, 무분별하게 설치된 현수막이 시민 안전을 위협하지 않도록 지방자치단체의 철저한 관리를 주문했다.

김민재 차관은 "6.3 지방선거가 역대 최고로 공정하고 투명하게 치러질 수 있도록 선거환경 조성에 최선을 다하겠다"며 "국민 여러분께서도 앞으로 4년을 함께 할 지역의 일꾼을 뽑는 선거인만큼, 한 분도 빠짐없이 소중한 한 표를 행사해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.

abc123@newspim.com