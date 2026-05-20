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글로벌 뭉칫돈 홍콩 증시로… 테크 기업 IPO 열풍 '만 배' 경쟁률

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AI 핵심 요약

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  • 홍콩 IPO 시장서 이페이 테크놀로지가 1만4855배 기록했다.
  • 올해 상장 54개 신주 중 30개가 1000배 넘었다.
  • 테크주 수요와 수익효과 속 묻지마 청약 주의다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인기 배경엔 테크 섹터 희귀 매물 공급 부족
신주의 강력한 수익 효과도 투자 매력 요인
올들어선 IPO절반이 청약 경쟁률1천배 넘어

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 글로벌 자본이 기술 분야의 유망 기업들을 주목하면서 홍콩 증시의 기업공개(IPO) 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다. IPO 시장의 열기가 더해지면서 신주 청약 경쟁률이 1만 배를 넘는 기업도 등장했다.

5월 18일 홍콩 증시에 상장한 로봇 기업 '이페이 테크놀로지(翼菲科技)'는 투자자들의 뜨거운 관심 속에 일반 투자자를 대상으로 한 공개발매 부문에서 무려 1만 4,855배의 청약 경쟁률을 기록했다고 제몐신문이 20일 밝혔다. 이는 홍콩 증시 메인보드 사상 최초로 1만 배를 돌파한 기록이다.

올해 홍콩 증시의 신주 청약 열기는 특정 기업에만 국한되는 것이 아니다. 금융정보업체 윈드(Wind) 데이터에 따르면 올해 상장한 54개의 신주 가운데 일반 투자자 대상 청약 경쟁률이 1,000배를 넘어선 기업이 30개에 달했으며, 이 중 2개 기업은 1만 배를 돌파했다.

기관 투자자가 참여하는 국제 배정 부문 역시 글로벌 유명 기관들이 대거 가세하며 유망 테크 기업의 주식을 선점하기 위한 치열한 경쟁이 벌어지고 있다.

증시 전문가들은 큰손 개인과 글로벌 자금을 위주로 한 홍콩 증시의 이러한 청약 열풍이 세 가지 요인에 기인한다고 분석한다. 첫째는 '테크 섹터 희귀 매물의 공급 부족', 둘째는 '신주의 강력한 수익 효과', 셋째는 '신주 청약 제도의 변경'이 그것이다.

2024년까지만 해도 홍콩 증시에서 1,000배 이상의 청약 경쟁률을 기록한 기업은 전체의 10% 미만에 불과했다. 그러나 2025년에는 그 비중이 30%를 넘어섰고 1만 배 경쟁률 기업이 처음 등장했으며, 2026년 들어서는 전체 신주의 50% 이상이 1,000배 이상의 경쟁률을 기록하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 홍콩증권거래소의 신주 상장 타종식 장면. 사진=바이두. 2026.05.20 chk@newspim.com

이처럼 경쟁률이 치솟는 배경에는 전 세계 자본의 기술 추종 성향도 한몫하고 있다. 올해 홍콩 증시에 상장한 기업들은 주로 로봇, 인공지능(AI), 혁신 의료, 신에너지 등 신질생산력(新質生產力·신성장 동력)을 대표하는 분야에 집중되어 있어 미래 성장 가치가 높다는 관측이다.

이에 따라 개인뿐만 아니라 글로벌 기관 투자자들의 자금도 대거 유입되고 있다. AI 약물 전달 기업 '지타이 테크놀로지(剂泰科技)'의 IPO에는 세계 최대 자산운용사 블랙록을 비롯해 오릭스, 힐하우스 등이 초석 투자자로 참여했다.

또한 AI 기반 광에너지·에너지저장장치(ESS) 통합 기업인 '시거 뉴에너지(思格新能)' 역시 테마섹, 골드만삭스, UBS 등 국내외 유수 기관들의 선택을 받았다. 중국의 산업 업그레이드 기조와 맞물려 양질의 자산 공급이 늘어난 데다, 상대적으로 여유로운 홍콩 시장의 유동성 환경 덕분에 글로벌 자본의 유입이 한층 원활해진 결과로 풀이된다.

투자자들을 홍콩 증시로 유인하는 가장 직접적인 요인은 단연 높은 수익률이다. 올해 상장된 54개 신주 중 13개 종목이 상장 첫날 종가 기준으로 100% 이상 폭등했다. 특히 청약 경쟁률 1,000배를 돌파한 30개 기업 중 절반에 가까운 14개 기업의 주가가 공모가 대비 두 배 이상 급등했다.

올해 초 상장한 AI 기업 '즈푸(智谱)'는 누적 상승률이 약 8배에 달했다. 이러한 강력한 '수익 효과'가 시장 정서를 자극하며 신주 청약 열풍을 주도하고 있다.

홍콩 증시 IPO 시장이 전례 없는 호황을 누리고 있지만, 일부 시장 전문가들은 투자자들에게 무조건적인 묻지마식 청약의 위험성을 경고하며 주의를 당부하고 있다.

화려한 상승률과 시장의 과열된 분위기에만 휩쓸리지 말고, 청약하려는 기업의 기술적 진입장벽, 산업 내 경쟁 구도, 재무 건전성, 주요 고객사 집중도 및 밸류에이션(가치평가) 수준 등을 면밀히 분석한 후 이성적으로 접근해야 한다는 지적이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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