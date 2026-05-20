LG전자, 포브스 '접근성 혁신 200' 선정…장애인 고객 경험 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

점자·수어·스크린리더 적용 키오스크 공개…"모두를 위한 디자인" 확대

AI홈·컴포트 키트·수어 상담까지…제품·서비스 전반 접근성 혁신 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 장애인 접근성 혁신 기업으로 선정되며 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 경쟁력을 인정받았다.

LG전자는 미국 경제전문지 포브스가 발표한 '글로벌 200대 접근성 혁신(Forbes Accessibility 200)' 명단에 포함됐다고 20일 밝혔다. 포브스는 장애인 접근성 향상을 위한 혁신 활동을 펼친 기업과 단체, 개인을 선정해 발표하고 있다.

LG전자는 '모두를 위한 더 나은 삶(Better Life for All)'이라는 ESG 비전 아래 제품과 서비스 접근성을 높이는 '모두를 위한 디자인(Design for All)' 전략을 추진하고 있다.

고객이 LG 컴포트 키트 '이지핸들(도어)'을 활용해 식기세척기 문을 열고 있는 모습. [사진=LG전자]

대표 사례로는 올해 초 접근성 콘퍼런스 'CSUN AT 2026'에서 공개한 접근성 강화 키오스크가 꼽힌다. 이 제품은 점자 패널과 수어 안내, 스크린리더 기능 등을 통합 적용했으며, 휠체어 이용자와 어린이도 사용할 수 있도록 높낮이 조절 기능을 지원한다.

인공지능(AI)홈 허브 'LG 씽큐 온(ThinQ ON)'과 연동되는 사물인터넷(IoT) 센서도 청각장애인을 고려해 소리 대신 조명 알림 기능을 제공한다. 이와 함께 식기세척기 손잡이, 정수기 물받침 등 가전 사용을 돕는 'LG 컴포트 키트' 18종도 운영 중이다.

서비스 접근성 강화 노력도 이어가고 있다. LG전자는 거동이 불편한 고객의 매장 이용을 돕는 '베스트 동행 케어' 서비스와 수어 상담 서비스 등을 운영하고 있다. 또 아동·청소년 눈높이에 맞춘 쉬운 글 가전 설명서와 체험형 교육 프로그램도 제공하고 있다.

LG전자는 고객 참여형 접근성 커뮤니티 '볼드 무브(Bold Move)'도 운영 중이다. 장애인과 고령자 고객이 제품 사용 과정에서 느낀 불편 사항과 개선 아이디어를 직접 제안하는 방식이다. LG전자 관계자는 "누구나 편리하게 제품과 서비스를 이용할 수 있도록 접근성 혁신을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com