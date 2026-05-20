신한은행, 22일~6월 11일 국민참여성장펀드 450억원 규모 판매

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개인당 연간 1억원, 5년간 총 2억원 가입 가능

최대 1800만원 소득공제, 9.9% 분리과세 혜택도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 22일부터 6월 11일까지 '국민참여형 국민성장펀드'(이하 '국민참여성장펀드')를 450억원 규모로 판매하기로 했다고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 22일부터 6월 11일까지 '국민참여형 국민성장펀드'(이하 '국민참여성장펀드')를 450억원 규모로 판매하기로 했다고 20일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.05.20 dedanhi@newspim.com

신한은행은 이번 판매를 통해 국민의 투자 자금이 첨단전략산업 및 미래 성장기업으로 이어지도록 도울 계획이며, 생산적 금융 확대의 흐름에도 기여할 방침이다. 또한, 고객이 정책형 투자상품의 취지를 충분히 이해하고 참여할 수 있도록 금융 조력자 역할을 강화할 예정이다.

가입은 신한은행 영업점과 신한 SOL뱅크 앱을 통해 가능하며 개인당 연간 1억원, 5년간 총 2억원까지 가입할 수 있다. 가입 금액에 따라 최대 1800만원의 소득공제 혜택이 제공되며, 배당소득에 대해선 9.9%의 분리과세 혜택이 적용된다.

'국민참여성장펀드'는 손실이 발생할 경우 정부 재정이 최대 20%의 손실을 우선 부담하는 구조를 가지고 있다. 다만, 원금 손실 가능성이 있어 가입 전 상품 구조와 투자위험을 충분히 이해해야 한다.

신한은행은 판매 과정에서 '완전판매 AI 스크립트'를 활용해 고객의 성향에 따른 상품 구조, 세제혜택, 투자위험, 필요한 서류 등을 일관되게 설명할 예정이다. 아울러 모든 영업점 직원들을 대상으로 화상교육을 실시해 고객의 이해를 도울 계획이다.

신한은행 관계자는 "'국민참여성장펀드'는 국민이 국내 첨단전략산업의 성장에 참여할 수 있게 하는 투자 기회를 제공하는 상품"이라며 "고객에게 정확하고 충분한 정보를 제공하고 금융소비자 보호 원칙에 따라 완전판매 문화를 정착시키기 위해 노력하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com