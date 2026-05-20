링크솔루션, 국방부 우수상용품 적합제품 지정

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3년간 우선 구매 권고

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 링크솔루션은 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 '2026년 국방부 우수상용품 시범사용 제품설명회' 개회식에서 '우수상용품 시범사용 적합제품 지정서'를 수여받았다고 20일 밝혔다.

이번에 지정된 제품은 링크솔루션의 대형 산업용 3D프린터 'EP-500'이다. 사전 대면평가에서 군 적합성·기술성·품질성 등 전 항목에서 A등급(시범사용 우선추천 품목)을 받은 데 이어, 공군 항공정비창에서 약 1년간 진행된 현장 시범사용 평가를 통과해 최종 지정됐다.

국방부의 우수상용품 시범사용 제도는 민간 기술 제품을 군이 선제적으로 도입해 검증한 뒤 군사적 활용성이 확인되면 정식 군수품 채택을 추진하는 조달 제도다.

링크솔루션 로고. [사진=링크솔루션]

이번 지정에 따라 링크솔루션은 향후 3년간 유효한 지정 자격을 보유하며 국방부의 우선 구매 권고와 군 판로 확대 지원을 받는다.

'EP-500'은 현재 육군에서 혁신제품으로 시범사용 중인 이동형 3D프린팅 시스템 'AM Fab'에 표준 탑재돼 야전 현장에서 즉각적인 부품 제작에 투입되고 있다. 'AM Fab'은 전시 보급망 차질, 해외 도입 부품 단종, 긴급 정비 상황 등에서 현장 기반 부품 공급을 가능하게 하는 시스템이다.

링크솔루션 관계자는 "이번 국방부 적합제품 지정은 링크솔루션의 3D프린팅 기술이 국가 방위의 방산지원 체계에 핵심 인프라로 적용될 수 있음을 공식 인정받은 것"이라며 "방산지원 현장의 제조 유연성을 고도화하고 부품 국산화를 가속화해 군 전투력 보전과 K-방산의 글로벌 수주 경쟁력 강화에 앞장서겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com