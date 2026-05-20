NH농협은행, 실종아동 예방과 사회적 관심 확대에 경찰청장 감사장 수상

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 19일 실종아동의 날 기념식에서
- 실종아동 예방·관심 제고 공로로 경찰청장 감사장을 받았다고 20일 밝혔다.
- 농협은행은 2019년 이후 장기실종아동 정보와 예방정책을 영업점과 인터넷뱅킹을 통해 꾸준히 홍보해왔다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 19일 실종아동 예방과 사회적 관심 확대에 기여한 공로로 제20회 실종아동의 날 기념식에서 경찰청장 감사장을 수상했다고 20일 밝혔다.
농협은행은 2019년 경찰청과의 업무협약(MOU) 체결 이후, 전국의 영업점 창구 태블릿과 인터넷뱅킹 화면 등을 활용하여 장기실종아동 정보와 실종 예방 정책을 지속적으로 홍보해왔다.
이번 수상은 농협은행이 실종아동 찾기와 예방 활동에 참여하며 공익 실천에 앞장선 노력을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.
강태영 은행장은 "농협은행은 사회적 책임을 다하기 위해 실종아동 찾기 캠페인에 지속적으로 관심을 두고 적극 참여해왔다"며 "앞으로도 사회적 가치 실현을 위한 다양한 공익활동을 이어갈 예정이다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com