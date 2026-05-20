민주, 평택을 김용남·조국 단일화 가능성 거론..."황교안 그만두면 대비 필요"

조승래 "유의동·황교안 단일화 경우 판세 변화 생길 수 있어"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조승래 더불어민주당 사무총장은 20일 경기 평택을 국회의원 재선거와 관련해 보수 진영의 단일화 가능성에 대비해야 한다고 밝혔다.

조 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 기자간담회에서 경기 평택을 재선거에서 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보 간 단일화가 이뤄질 경우 판세에 변화가 생길 수 있는 만큼 이에 대비할 필요가 있다고 말했다.

조 사무총장은 "우리당 김용남 후보가 (여론조사 결과) 크지는 않지만 계속 선두를 유지하고 있다"며 "그런데 만약 황교안 후보가 그만두면 이 판이 어떻게 바뀔지 시뮬레이션을 안할 수가 없다"고 설명했다.

다만 진보당 및 조국혁신당과의 단일화 논의와 관련해서는 "현재 구체적으로 진행 중인 논의는 없다"며 선을 그었다.

전날 정청래 민주당 대표도 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "선거는 수많은 변수와 경우의 수, 돌발상황이 생길 수 있고 그래서 발생 가능한 모든 경우를 다 살펴보고 거기에 만반의 대비를 또 하는 수밖에 없다, 해야 된다"고 말했다.

그러면서 "(평택을이) 민주당 당선 지역구인데 국민의힘에 내준다는 것은 민주당 당원들도, 조국혁신당 당원들도, 어느 누구도 원하지 않을 것"이라며 "결국은 민심이 원하는 대로 가는 수밖에 없다"며 범여권 후보 단일화 가능성에 여지를 남겼다.

조 사무총장은 정 대표의 이 발언에 대해 "평택에 모든 가능성을 열어둔다는 건 황교안 후보가 끝까지 갈거냐, 이런 상황변동이 생길 수 있다. 이런 상황변동이 생기면 이 구도가 유지될거냐를 포함해서 전체적 흐름을, 모든 다양한 가능성을 살펴보고 대비하겠다는 취지로 이해해달라"고 말했다.

jeongwon1026@newspim.com