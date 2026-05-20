정성호 "5·18 개헌 합의했다면 스타벅스 '탱크데이' 패륜적 만행 없었을 것"

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스타벅스, 5·18 당일 '탱크데이' 이벤트…정성호 "무관용 대응"

정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스코리아 대표 등 해임·사과문

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정성호 법무부 장관이 스타벅스코리아의 '5·18 탱크 데이' 마케팅 논란에 대해 5·18 개헌안에 여야가 합의했다면, 이 같은 '패륜적 만행'이 없었을 것이라고 밝혔다.

정 장관은 20일 자신의 페이스북에서 "불과 13일 전 5·18 정신을 헌법 전문에 담는 개헌안에 여야가 합의했더라면, 그래서 국회 문턱을 넘었더라면 스타벅스의 '탱크 데이' 같은 패륜적 만행은 감히 꿈도 꿀 수 없었을 것"이라고 말했다.

정성호 법무부 장관이 스타벅스코리아의 '5·18 탱크 데이' 마케팅 논란에 대해 5·18 개헌안에 여야가 합의했다면, 이 같은 '패륜적 만행'이 없었을 것이라고 20일 밝혔다. 정 장관. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "다시 생각해 봐도 우리 사회에 5·18을 향한 혐오와 왜곡이 발붙일 틈을 남겼다는 점에서 이번 5·18 헌법 전문 수록 무산은 너무나 안타깝다"며 "정치의 역할과 책임이 얼마나 무거운지 절감한다"고 덧붙였다.

정 장관은 "정의와 상식을 바로 세우는 길이 멀고도 험하지만 법무부는 해야 할 책무를 다하겠다"며 "'5·18 민주화운동 특별법'의 소관 부처로서 역사적 진실을 왜곡하고 희생자들의 죽음을 조롱하는 허위사실 유포 범죄와 모욕을 저지르는 자들에 대해 무관용 원칙으로 엄정한 책임을 묻겠다"고 강조했다.

앞서 정 장관은 5·18민주화운동 제46주년인 지난 18일 5·18 정신의 헌법 전문 수록 등을 위한 개헌안 표결에 불참한 국민의힘을 향해 "납득하기 어렵다"고 비판한 바 있다.

스타벅스코리아는 같은 날 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 '탱크 데이', '책상에 탁'이라는 문구를 사용했다.

이에 각종 온라인 커뮤니티에서 해당 표현들이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 비판이 제기됐다.

정용진 신세계그룹 회장은 이후 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고 대국민 사과문을 냈다.

yek105@newspim.com