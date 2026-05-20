삼성자산운용, 한국 주식·채권 집중 투자 TDF 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

퇴직연금 안전자산 30% 영역서도 국내 주식 투자 가능

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 한국 주식과 채권에 집중 투자하는 '삼성코리아EMP적격TDF2060(이하 삼성코리아TDF)'을 20일 출시했다고 밝혔다.

삼성코리아TDF는 한국 투자 특화 TDF로, 주식 자산은 국내 핵심 섹터와 주도 테마 ETF를 활용해 운용한다. 채권 자산은 한국 물가상승률과 금리에 연동된 자산을 편입했다. 운용 방식은 퀀트(계산 모델) 기반 자산배분 전략을 바탕으로 지수형 ETF뿐 아니라 유망 섹터 및 테마 ETF를 활용한다.

이 펀드의 핵심 활용법은 적격 TDF 지위를 이용한 퇴직연금 포트폴리오 구성이다. 퇴직연금 규정상 위험자산 투자 한도는 70%로 제한되지만, 적격 TDF는 안전자산 영역(30%)에서도 투자가 가능하다. 예를 들어 퇴직연금 계좌의 70%를 일반 주식형 상품으로 채운 뒤 나머지 30%를 국내 주식 비중이 약 80%인 삼성코리아TDF 2060으로 채울 경우 계좌 전체의 주식 투자 비중을 높일 수 있다.

[사진=삼성자산운용]

국내 자산에만 투자하는 구조여서 환헤지 비용이 발생하지 않으며, 연금 수령 시점의 환율 변동 리스크도 없다.

현재 삼성증권을 통해 가입할 수 있으며, 이달 중 하나증권에서도 판매될 예정이다. 삼성자산운용은 향후 주요 증권사 및 은행으로 판매 채널을 확대할 계획이라고 밝혔다.

전용우 삼성자산운용 연금OCIO본부장은 "연금계좌와 국내 주식 투자에 대한 높은 관심을 반영해 한국 시장에 특화된 새로운 연금 솔루션을 준비했다"며 "국내 기업의 경쟁력이 높아지는 구간에서 환리스크 없이 장기 성과를 공유할 수 있는 상품이 고객들의 노후 준비에 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.

삼성자산운용은 현재 TDF 시리즈 전체 순자산 약 5조원을 운용 중이다. 이번 출시로 기존 글로벌액티브적격TDF, 글로벌EMP적격TDF, KODEX TDF 액티브 적격 ETF 시리즈에 삼성코리아TDF가 추가됐다. 출시를 기념한 이벤트는 FunETF 홈페이지에서 참여할 수 있으며, 매수 인증 등을 통해 경품을 제공한다.

dconnect@newspim.com