핸디소프트, 보훈공단 AI 그룹웨어 사업 수주

AI 핵심 요약beta
- 핸디소프트가 20일 보훈공단 AI 그룹웨어 수주했다.
- 총 36억6000만원, 핸디 몫은 21억5000만원이다.
- HIE 첫 상용 적용으로 감사·DB 구축한다.
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AI e-감사시스템 재구축·통합 DB 구축 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 핸디소프트는 한국보훈복지의료공단(이하 보훈공단)의 'AI 그룹웨어 시스템 구축 용역' 사업을 수주하고 본계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 사업은 컨소시엄 형태로 수주했으며, 총 사업 규모는 약 36억6000만원이다. 이 중 핸디소프트의 계약 금액은 약 21억5000만원으로, 지난해 매출(약 314억원)의 6.85%에 해당한다. 사업 기간은 내년 5월까지 약 12개월이다.
이번 프로젝트의 핵심은 핸디소프트가 출시한 AI 솔루션 '핸디 인텔리전스(Handy Intelligence, HIE)'를 그룹웨어와 결합한 첫 상용 적용 사례라는 점이다. HIE는 독자적인 'SAAI(시냅스-에이전트 AI) 엔진'을 통해 공공기관의 보안 요건을 충족하는 프라이빗 AI와 퍼블릭 AI를 실시간 병렬 처리하는 구조다. 문서 요약, 초안 작성, 데이터 분석 등 반복 업무 자동화와 조직 내 지식 검색·추천 기능을 제공한다.
보훈공단에 구축되는 시스템은 AI 기반 e-감사시스템 재구축, 공공감사시스템 연계, 기록물 이관 및 통합 데이터베이스(DB) 구축 등을 포함한다.
이번 사업에는 폴라리스그룹 계열사 폴라리스오피스가 협업한다. 폴라리스오피스의 AI 기반 문서 생성·편집 기술과 핸디소프트의 그룹웨어 역량을 결합해 문서 기안부터 결재, 데이터 관리·분석까지 연계하는 방식이다. 핸디소프트는 이번 사업이 폴라리스그룹이 추진 중인 '폴라리스 2.0' 전략의 실행 사례라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com