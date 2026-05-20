현대백화점그룹, 인재경영으로 세계 무대서 인정받았다

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국내 유통업계 첫 수상…인재육성 체계 높은 평가

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =현대백화점그룹이 글로벌 인재개발 분야 최고 권위 기관으로부터 인재경영 경쟁력을 인정받았다. 국내 유통업계 최초 사례다.

현대백화점그룹은 미국 인재개발협회(ATD)가 주관한 'ATD 2026 어워즈'에서 최고상인 '베스트 어워드'를 수상했다고 20일 밝혔다. 올해 전 세계 수상 기업은 52곳이며 국내 기업 중에서는 현대백화점그룹이 유일하다.

지난 18일(현지시간) 미국 로스엔젤러스에서 미국 인재개발협회(ATD·Association for Talent Development) 주관으로 열린 시상식에서 이대희 현대백화점그룹 인재개발원장(사진 오른쪽)과 토니 빙엄(Tony Bingham) ATD 회장 겸 CEO가 기념사진을 촬영하고 있다. 이날 현대백화점그룹은 ATD 최고상인 '베스트 어워드'를 수상했다. [사진=현대백화점그룹 제공]

ATD 베스트 어워드는 글로벌 표준에 부합하는 인재육성 체계를 갖춘 기업에 수여된다.

현대백화점그룹은 1만4000여 명의 임직원을 대상으로 직급과 역할에 따라 필요한 역량을 학습하도록 설계한 '직급코스 패스제'를 운영 중이다. 1994년부터 운영 중인 '기업대학'을 통해 지난 30여년 간 1756명의 졸업생을 배출했다.

최근에는 생성형 인공지능(AI) 확산에 대응하기 위해 '데이터 리터러시' 교육을 강화하고 있다. 데이터 기반 의사결정과 AI 에이전트 활용 역량을 갖춘 인재 육성에 중점을 두고 있으며, 생성형 AI 기반 업무 지원 시스템인 '하이(Hai)'를 개발·도입했다. 미술과 인문학 기반의 창의성 향상 교육, 사내 웹드라마를 활용한 조직문화 교육도 진행 중이다.

현대백화점그룹은 서울대학교의 '리테일 연계전공' 운영에도 참여하고 있다. 서울대가 올해 1학기 국내 최초로 개설한 이 전공은 그룹의 유통 현장 지식과 인재개발 노하우를 교육 과정에 접목한 산학협력 모델이다.

nrd@newspim.com