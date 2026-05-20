심플랫폼, 편광필름 제조사에 산업용 AI 플랫폼 공급

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AI 전문기업 심플랫폼이 경기도의 스마트공장 구축지원사업을 통해 편광필름 제조업체 더화에 자사의 산업용 AI 플랫폼 'NUBISON AX'를 공급한다고 20일 밝혔다.

심플랫폼은 2026 경기형 스마트공장 구축지원사업의 공급기업으로 참여해 더화의 제조 현장에 구독형 서비스 기반의 AI 플랫폼을 구축·운영할 예정이다.

회사에 따르면 NUBISON AX는 산업 현장의 설비와 공정 데이터를 통합 연계하고 AI 기반 분석·예측 기능을 제공하는 플랫폼이다. 현장 데이터를 수집·분석해 제조 공정 운영에 활용할 수 있도록 지원하며, 클라우드 기반 구독형 방식으로 제공돼 초기 인프라 구축 비용과 운영 부담을 낮출 수 있다.

심플랫폼 로고. [사진=심플랫폼]

더화는 선글라스용 편광렌즈의 주요소재인 편광필름 성형품을 생산하는 제조기업이다. 이번 구축 사업을 통해 설비 및 공정 데이터를 실시간으로 수집·분석하고 공정 이상 탐지와 운영 효율 개선 등 데이터 기반 제조 혁신 체계를 단계적으로 확대할 계획이다.

심플랫폼은 반도체, 디스플레이, 자동차 부품 등 다양한 제조 산업에서 산업용 AI 플랫폼 구축 경험을 축적해왔으며, 최근 제조AI 품질예측 플랫폼 구축 사업과 반도체 공정AI 고도화 사업 등을 수행하고 있다.

심플랫폼 임대근 대표는 "중소·중견 제조기업이 구독형 기반 산업용 AI 플랫폼을 통해 제조 혁신을 추진할 수 있다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 다양한 제조 산업군으로 NUBISON AX 공급을 확대해 국내 제조업의 AI 전환을 지원해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com