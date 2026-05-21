[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당- 5월 21일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장은 구리 석유비축기지를 방문했다
- 여야는 지방선거 지원유세·출정식 등 총력전에 나섰다
- 조국혁신당·개혁신당도 출근인사·거리유세로 표심을 공략했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 구리 석유비축기지 방문 / 한국석유공사 구리지사
◆의원실 세미나
10:00 이정헌 의원실, 디지털 기술 상생 발전과 소비자 편익 확대를 위한 상호운용성 개선 방안 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 김현 의원실 등, AI 시대, 국민 디지털 기본권 보장을 위한 정책 과제와 방향 / 의원회관 제4간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 최수진 의원, [현안 기자회견]
09:40 최수진 의원, [현안 기자회견]
14:00 김소희 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
00:00 정원오 서울시장 후보 지원, '서울시민의 마음을 배달합니다' 택배 물류 현장 방문 / 동서울우편집중국
07:00 류삼영 서울 동작구청장 후보 지원유세 및 출근길 시민인사 / 장승배기역 1번 출구 부근
07:20 류삼영 서울 동작구청장 후보 지원유세 / KB국민은행 상도동종합금융센터
10:30 추미애 경기도지사 후보 지원유세 / 서현역 5번 출구 앞
12:40 박수현 충남도지사 후보 지원유세 및 공주 산성시장 방문 / 김밥천국 앞 버스정류장
13:00 박수현 충남도지사 후보, 김영빈 국회의원 후보 지원유세 / 순풍외과 맞은편
15:00 허태정 대전시장 후보 지원유세 / 으능정이 문화의거리 이안경원 앞
16:10 대전 동구 중앙시장 유세 및 시민 인사 / 대전 동구 중앙시장
18:30 장기수 천안시장 후보 지원유세 / 천안시청 사거리 수소차 충전소 앞
19:50 천안 불당동 먹자골목 거리유세 및 시민 인사 / 천안 불당동 먹자골목
*한병도 상임공동선대위원장
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
00:00 양향자 경기도지사 후보 삼성전자 노사 대타협 촉구 단식 현장 방문 / 삼성전자 평택캠퍼스 게이트4 앞
08:00 태평오거리 아침인사 / 서울통닭 앞
09:40 호사모 이장우후보 지지선언 / 대전역 서광장
10:00 6.3 대전시민의 승리 출정식 '대전역에서 시작합니다.' / 대전역 서광장
11:00 중앙시장 상가 인사 / 독일약국 출발
13:30 충남 공주 산성시장 지원유세 및 순방유세 / 한독프라자 앞
16:00 충남 아산 온양온천전통시장 순방유세 / 솔약국 앞
17:00 충남 아산 탕정한들물빛공원 지원유세 / 파리바케뜨 아산탕정점 앞
*송언석 공동선거대책위원장
10:00 6.3 지방선거 대국민 기자회견 / 국회 본관 228호
14:00 부산승리 합동 출정식 / 부산역 광장
17:00 박민식 부산 북구갑 후보 필승결의 지원유세 / 구포시장 쌈지공원
*정점식 공동선거대책위원장
10:00 경남 고성군 후보 합동출정식 / 고성축산농협 본점 앞
18:30 경남 통영시 후보 합동출정식 / 삼성생명빌딩 앞 광장
◆조국혁신당
*조국 평택을 국회의원 재선거 후보
07:00 청북 동연교차로 출근 인사 / 동연교차로
08:30 더 큰 평택 선거대책위원회, 현충탑 참배 / 현충탑
10:00 공식선거운동 출정식 / KTX 경기남부역사 예정 부지
12:00 안중시장삼거리 유세 / 안중시장삼거리
14:00 경기제일신협 노래교실 방문 인사 / 경기제일신협
18:00 고덕국제신도시 중심상가 퇴근인사 / 우성고덕타워2
18:50 고덕 자율방범대 방문 인사 / 고덕지구대
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 KBS1-R <전격시사> 전화인터뷰
09:00 현장 선거대책위원회의 / 전성균 화성시장 후보 선거사무소
10:00 경기 5대 권역 공약 발표회 / 전성균 화성시장 후보 선거사무소
16:30 김정철 서울시장 후보 출정식 / 서울 동작대로 3 사당역 7번 출구
*천하람 원내대표
08:00 이기붕 인천시장 후보 출정식 / 인천광역시 연수구 옥련시장 입구
09:00 현장 선거대책위원회의 / 전성균 화성시장 후보 선거사무소
11:00 이혜숙 서울 관악구청장 후보 출정식 / 서울대입구역 1번 출구
11:30 이혜숙 서울 관악구청장 후보 지원 유세 / 봉천중앙시장
14:00 수진-신흥역 지하상가 거리 유세 / 수진역 3번출구
16:00 과천 거리 유세 / 이마트 과천점
16:30 김정철 서울시장 후보 출정식 / 서울 동작대로 3 사당역 7번 출구
18:30 김성열 하남갑 국회의원 후보 하남주민간담회 / 포웰시티 푸르지오 라포레
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