방미 외교1차관, 美국무부 부장관과 회담…비자 개선·대미 투자 협력 박차

AI 핵심 요약beta
- 박윤주 외교부 1차관은 20일 미국서 랜도우 부장관과 회담했다
- 양측은 조인트 팩트시트 이행·대미 투자·비자 개선 등 동맹·경제협력을 논의했다
- 중동 정세·미중 정상회담·공급망 현안 논의하고 긴밀한 소통·고위급 교류 확대에 합의했다
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중동·미중 정상외교 등 현안도
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국을 방문 중인 박윤주 외교부 제1차관은 20일(현지시간) 워싱턴DC에서 크리스토퍼 랜도우 미국 국무부 부장관과 한미 외교차관 회담을 가졌다고 외교부가 밝혔다.
양 차관은 회담에서 한미 정상회담 공동 설명자료(조인트 팩트시트) 이행을 비롯한 양자 현안과 지역·글로벌 정세를 논의했다. 또 한미동맹이 한반도를 넘어 인도·태평양 지역의 평화와 안보, 번영을 위한 핵심 축이라는 점을 재확인했다.
양측은 조인트 팩트시트가 이재명 정부 출범 이후 지난 1년간 가장 큰 외교 성과 중 하나라는 데 공감하고, 국제 안보와 경제가 불확실한 가운데서도 공동 과제 대응의 핵심 수단이라는 데 의견을 같이했다. 아울러 대미 투자 협의가 원만히 진행되고 있다고 평가하고, 수주 내 열릴 '킥오프' 회의의 성공을 위해 협력하기로 했다.
랜도우 부장관은 미국의 한국에 대한 방위공약이 굳건하다는 점과 빈틈없는 한미 연합 방위태세를 재확인했다. 또 한국이 양국 국민의 번영을 위한 최상의 경제·통상·투자 파트너라며 관련 협력을 지속하겠다는 입장을 밝혔다.
박 차관은 투자 협력 확대를 위해 필수적인 비자 문제 개선과 관련해 그간 랜도우 부장관이 보여준 관심과 의지에 사의를 표하고, 향후에도 진전이 이어지기를 기대한다고 말했다. 이에 랜도우 부장관은 한국 기업의 대미 투자가 미국 경제와 제조업 부흥에 크게 기여하고 있다며 지속적인 지원 의사를 밝혔다.
양 차관은 이와 함께 중동 정세와 최근 미중 정상회담, 핵심광물 공급망 등 주요 글로벌 현안에 대해서도 의견을 교환했다. 박 차관은 중동 문제 해결을 위한 도널드 트럼프 대통령의 역할을 평가하고, 호르무즈 해협에서의 안전하고 자유로운 항행 중요성에 공감했다고 외교부는 전했다.
양측은 또 현안 발생 시 긴밀하고 신속한 소통을 이어가기로 하고, 향후 2~3개월간 다양한 계기를 활용한 고위급 교류도 조율해 나가기로 했다.
dczoomin@newspim.com