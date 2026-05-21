[오늘의 정치일정] 5월 21일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 26일 청와대에서 자문위 간담회와 수석보좌관회의를 진행했다.
- 외교·보훈·통일 등 부처 장차관은 간담회·기념행사·통상업무 등 일정을 소화했다.
- 여야 주요 정당 지도부는 전국 각지에서 지방선거 후보 지원 유세와 출정식, 거리 인사 일정을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:30 대통령 자문회의·위원회 간담회 (청와대 본관)
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
07:30 관악경제인회 정책간담회
10:00 K-이니셔티브 관계부처회의
14:00 UNDP 총재 면담
-1차관
미국 출장
-2차관
14:50 글로벌 AI 허브 비전 선포식
<통일부>
-장관
14:00 한반도 문제 관련 미국 전문가 간담회 (장관실)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 인도 참전기념비 제막행사 (파주 임진각)
11:00 한미 공동 현충일 추모행사 (파주 임진각)
14:00 이달의 독립운동가 기념행사 (파주 임진각 야외광장)
17:00 매일경제 인터뷰 (서울지방보훈청)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
07:00 류삼영 서울 동작구청장 후보 지원유세 및 출근길 시민인사(※ 출근인사 : 장승배기역 역사 내) / 장승배기역 1번 출구 부근
07:20 류삼영 서울 동작구청장 후보 지원유세 / KB국민은행 상도동종합금융센터(서울 동작구 상도로 190)
10:30 추미애 경기도지사 후보 지원유세(※ 출정식 10:00 시작) / 서현역 5번 출구 앞
12:40 박수현 충남도지사 후보 지원유세 및 공주 산성시장 방문 / 김밥천국 앞 버스정류장(충남 공주시 웅진로 205)
13:00 박수현 충남도지사 후보, 김영빈 국회의원 후보 지원유세(집중유세) / 순풍외과 맞은편(충남 공주시 웅진로 211)
15:00 허태정 대전시장 후보 지원유세(출정식) / 으능정이 문화의거리 이안경원 앞(대전 중구 중앙로 164)
16:10 대전 동구 중앙시장 유세 및 시민 인사 / 대전 동구 중앙시장
18:30 장기수 천안시장 후보 지원유세 / 천안시청 사거리 수소차 충전소 앞(충남 천안시 서북구 번영로 158)
19:50 천안 불당동 먹자골목 거리유세 및 시민 인사 / 천안 불당동 먹자골목
-한병도 상임공동선대위원장
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
08:00 태평오거리 아침인사(서울통닭 앞 / 대전 중구 태평로 99-1)
09:40 호사모(호남사위모임) 이장우후보 지지선언(대전역 서광장 / 대전 동구 중앙로 215)
10:00 6.3 대전시민의 승리 출정식 '대전역에서 시작합니다.'(대전역 서광장 / 대전 동구 중앙로 215)
11:00 중앙시장 상가 인사(독일약국 출발 / 대전 동구 대전로 787)
13:30 충남 공주 산성시장 지원유세 및 순방유세(한독프라자 앞 / 충남 공주시 용당길 17)
16:00 충남 아산 온양온천전통시장 순방유세(솔약국 앞 / 충남 아산시 충무로 18)
17:00 충남 아산 탕정한들물빛공원 지원유세(파리바케뜨 아산탕정점 앞 / 충남 아산시 탕정면 한들물빛도시로 70)
-송언석 공동선거대책위원장
10:00 6.3 지방선거 대국민 기자회견(국회 본관 228호)
14:00 국민의힘 부산승리 합동 출정식(부산역 광장 / 부산 동구 중앙대로 210)
17:00 박민식 부산 북구갑 후보 필승결의 지원유세(구포시장 쌈지공원 / 부산 북구 구포동 602-32)
-정점식 공동선거대책위원장
10:00 경남 고성군 후보 합동출정식(고성축산농협 본점 앞 / 경남 고성군 고성읍 중앙로43번길 65)
18:30 경남 통영시 후보 합동출정식(삼성생명빌딩 앞 광장(주차장) / 경남 통영시 중앙로297)
-정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 KBS1-R <전격시사> 전화인터뷰
09:00 현장 선거대책위원회의 / 전성균 화성시장 후보 선거사무소(화성시 동탄구 동탄대로 182, 동탄 레이크파로 스2층)
10:00 경기 5대 권역 공약 발표회 / 전성균 화성시장 후보 선거사무소(화성시 동탄구 동탄대로 182, 동탄 레이크파로스 2층)
16:00 과천 거리 유세 / 이마트 과천점(과천시 별양상가3로 11)
16:30 김정철 서울시장 후보 출정식/ 서울 동작대로 3 사당역(4호선) 7번 출구
-천하람 원내대표
08:00 이기붕 개혁신당 인천시장 후보 출정식/ 인천광역시 연수구 옥련동 462-164, 옥련시장 입구ㆍ우리은행 앞
09:00 현장 선거대책위원회의/ 전성균 화성시장 후보 선거사무소(화성시 동탄구 동탄대로 182, 동탄 레이크파로스 2층)
11:00 이혜숙 서울 관악구청장 후보 출정식/ 서울 관악구 봉천 979-2, 서울대입구역 1번 출구
11:30 이혜숙 서울 관악구청장 후보 지원 유세/ 서울시 관악구 관악로 211, 봉천중앙시장
14:00 수진-신흥역 지하상가 거리 유세 / 수진역 3번출구(경기 성남시 수정구 수진동 2205-1)
16:00 과천 거리 유세 / 이마트 과천점(과천시 별양상가3로 11)
16:30 김정철 개혁신당 서울시장 후보 출정식/ 서울 동작대로 3 사당역(4호선) 7번 출구
18:30 김성열 개혁신당 하남갑 국회의원 후보 하남주민간담회/ 경기도 하남시 감일백제로 20 포웰시티 푸르지오 라포레|
-이주영 정책위의장
09:00 현장 선거대책위원회의 / 전성균 화성시장 후보 선거사무소(화성시 동탄구 동탄대로 182, 동탄 레이크파로스 2층)
12:00 수원 지하상가 거리 유세 / 수원역 11번 출구 지하상가(수원시 팔달구 매산로1가)
14:00 수진-신흥역 지하상가 거리 유세 / 수진역 3번출구(경기 성남시 수정구 수진동 2205-1)
16:00 과천 거리 유세 / 이마트 과천점(과천시 별양상가3로 11)
16:30 김정철 서울시장 후보 출정식/ 서울 동작대로 3 사당역(4호선) 7번 출구
<조국혁신당>
-조국 당대표
07:00, 청북 동연교차로 출근 인사 (동연교차로, 청북은 어연리 336-3)
08:30. 더 큰 평택 선거대책위원회, 현충탑 참배 (현충탑, 현덕면 권관리 산 109-26)
10:00, 공식선거운동 출정식 (KTX 경기남부역사 예정 부지, 해창리 715)
12:00, 안중시장삼거리 유세(안중시장삼거리, 안중로 109-2)
14:00, 경기제일신협 노래교실 방문 인사 (경기제일신협, 안중읍 안현로 381)
18:00, 고덕국제신도시 중심상가 퇴근인사(우성고덕타워2, 고덕국제대로 94 일대)
18:50, 고덕 자율방범대 방문 인사 (고덕지구대, 고덕여염9길 3)