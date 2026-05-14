[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 14일

AI 핵심 요약beta
- 국회 14일 정무위 법안심사와 전체회의를 진행한다.
- 강대식·정혜경 등 의원실 세미나와 토론회를 개최한다.
- 정청래·이준석 등 선대위가 울릉·부울경 현장 유세를 펼친다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
09:20 정무위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 604호
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
◆의원실 세미나
14:00 강대식 의원실, 2026년도 우수 행정 및 정책사례 선발대회 발표 및 시상식 / 의원회관 제2소회의실
14:00 정혜경 의원실 등, 석탄 발전소 폐지지역 지원 특별법, 지역의 정의로운 전환을 위한 모색 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 이주희 의원실, 양자기술 국회 연속세미나: 제2차 국방 분야 / 의원회관 제7간담회의실
15:00 서명옥 의원실, 소아 극희귀 중증난치질환 치료 환경 개선을 위한 정책 토론회: 드라넷 증후군을 중심으로 / 국회도서관 소강당
◆소통관 기자회견
09:40 주진우 의원, [이재명 공소취소 국조 관련 무고 등 고발 기자회견]
10:00 조은희 의원, [현안 기자회견]
10:20 김소희 의원, [연료전지 관련 기자회견]
11:00 최혁진 의원, [공익 참여 보장을 위한 전략적 봉쇄소송 방지법안 기자회견]
11:20 강명구 의원, [청년 광역 비례대표 후보 기자회견]
13:20 서영교 의원, [오세훈 서울시 실정 관련 기자회견]
13:40 서영교 의원, [지역경제 활성화를 위한 소공인 지원 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
06:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 울릉군 도동소공원 주민인사 / 도동소공원
08:00 경북 울릉군 주민 애로사항 청취 현장 간담회 / 울릉한마음회관 1층 대회의실
10:00 <제30회 북면 면민체육대회> 현장 방문 / 천부초등학교 운동장
11:50 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 울릉군 저동 시가지 상가방문 및 주민인사 / 모시개식당 앞
13:10 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 울릉군 도동 시가지 상가방문 및 주민인사 / 영광상회 앞
*한병도 상임공동선대위원장
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장·정점식 공동선거대책위원장·정희용 선거대책본부장
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 상임선거대책위원장
14:00 최민호 세종시장 후보 선거대책위원회 발대식 / 세종특별자치시 한누리대로 311, 2층
*송언석 공동선거대책위원장·정점식 공동선거대책위원장
14:00 양향자 경기도지사 후보 선거사무소 개소식 / 경기도당 5층 강당
◆조국혁신당
*서왕진 원내대표
09:30 제6차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
14:00 2026 지방선거 광주시당 '정책발표' 기자회견 / 광주시의회 3층 브리핑룸
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:00 부울경 합동 현장 중앙선대위 / 부산 진구 부전동 220-14
09:50 정이한 부산시장 후보 단식농성장 방문 / 부산시청 앞 단식농성장
11:30 총학생회 간담회 및 학식먹자(청년 유권자 만남) / 창원대학교 COSS관
13:10 창원 상남시장(5일장) 유세 / 경남 창원시 성산구 마디미로 28
14:00 한화에어로스페이스 접견 및 현장방문(사후 공개)
16:00 울산 신정시장 유세 / 울산 남구 월평로47번길 7
17:30 울산시당 선대위 발대식 / 울산광역시 남구 번영로87 3F
18:30 삼산동 롯데백화점 일대 거리유세 / 울산 남구 삼산로 288
*천하람 원내대표
06:30 오다겸 부산 사하구 구의원 후보 출근길 인사 지원 유세 / 부산지하철 1호선 다대낫개역
09:00 부울경 합동 현장 중앙선대위 / 정이한 부산시장 후보 캠프 2F
09:50 정이한 후보 단식농성장 방문 / 부산시청 앞
16:00 선생님의 이야기 - 스승의날 교실 간담회 / 수원 소재 초등학교
18:00 EBS뉴스 출연
chogiza@newspim.com