[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 10일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 4일 각 당 지도부 회의와 기념행사, 토론회, 기자회견 등 일정을 진행했다.
- 의원실들은 피지컬AI, 디지털 성범죄, 생명보호법, 마을기업, 헌법가치 교육 관련 세미나·토론회를 열었다.
- 여야 각 당 대표와 원내대표는 선거제도 개혁, 검찰개혁, 참정권 회복, 민주항쟁 기념식, 방송 출연 등 정치 행보를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 김민석 국무총리 예방 / 의장집무실
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실 등, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 전략포럼 [시즌3] / 의원회관 제2세미나실
10:00 황정아 의원실 등, 채팅에서 시작되는 성착취 범죄: 아동·청소년 디지털 성범죄 대응체계 개선 방안 모색 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 조배숙 의원실, (안락사, 자살, 낙태 등으로부터) 인간생명보호법 제정을 위한 학술세미나 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 이달희 의원실, LOCAL is ALIVE: 마을기업 활성화 정책과 국회토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 문정복 의원실 등, 민주시민을 위한 헌법가치 교육 제도화 방안 입법정책 토론회 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
10:20 강경숙 의원, [학생정서행동특성검사 재검토 촉구 기자회견]
11:00 김남준 의원, [선관위 규탄 기자회견]
11:20 신장식 의원, [검찰개혁 자문위 입장문 관련 기자회견]
14:20 윤용근 의원, [중앙선거관리위원회 자체 진상규명위원회 중단 요구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 제100주년 6·10 만세운동 기념식 / 광화문광장 놀이마당
*한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
11:00 선거제도 개혁 TF 출범식 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 2026 원내대표 선출 의원총회 / 국회 본관 246호
15:00 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 국민 참정권 회복을 위한 시국선언 대학생 간담회 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
09:30 39주년 6.10민주항쟁기념식 / 민주화운동기념관
11:20 검찰개혁 관련 기자회견 / 국회 소통관
*서왕진 원내대표
18:10 광주MBC라디오 <시사톡 라이브> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
19:00 리얼미터 정치학교 강연 / 국회의원회관 제8간담회의실
*천하람 원내대표
10:30 한미의원연맹 미 농무부 해외농업 차관보 간담회 / 의원회관 제5간담회의실
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