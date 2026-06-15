[오늘의 정치일정] 6월 15일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 9일∼18일 G7 정상회의 참석 위해 유럽을 순방했다
- 15일 통일부 장관과 여야 지도부가 6·15 남북정상회담 26주년 기념 행사에 참석했다
- 여야 각 당대표와 원내지도부는 최고위원회의와 회담·방송 출연 등 정당 일정을 소화했다
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[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
주요 7개국(G7) 정상회의 참석 차 유럽 순방(6.9~18): ·레오 14세 교황 면담
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
14:00 6.15 남북정상회담 26주년 기념식 축사(연세대학교 김대중도서관 컨벤션홀)
16:00 한국민족종교협의회 김령하 회장 예방(동대문구 겨레얼살리기연수회관)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
09:30 공군사관학교 현장점검
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
인빅터스 게임 유치 관련 국외 출장 (영국)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
4:00 6.15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연 <한반도 평화 : 다시 6.15>(연세대학교 김대중도서관 컨벤션홀, 서울 마포구 신촌로4길 5-26)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 이준석 개혁신당 당대표 예방(국회 본관 170호)
17:00 구윤철 경제부총리 접견(국회 원내대표실)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
9:30 최고위회의(국회 본관 회의실 224호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:00 채널A-Y 정치시그널 출연
09:00 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 정점식 국민의힘 원내대표 접견(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
12:00 JTBC-Y 장르만 여의도 출연
14:00 조선일보 AI 미래 전략 포럼(대한상공회의소 국제회의장, 서울 중구 세종대로 39)
-천하람 원내대표
09:00 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 국민의힘 정점식 신임 원내대표 접견(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 투표용지 부족 사태 관련 선별적 재선거 소청장 제출(중앙선거관리위원회 민원실, 경기 과천시 중앙동 2-3)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
-이주영 정책위의장
통상 업무