전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

중동 특사 다녀온 강훈식 "연말까지 원유 2억7300만 배럴·나프타 210만t 추가 확보"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 강훈식 대통령 비서실장이 15일 이재명 대통령 지시로 4개국 방문 결과를 보고했다.
  • 카자흐스탄·오만·사우디·카타르에서 원유 2억7300만 배럴 도입을 확정지었다.
  • 나프타 210만t 추가 확보하며 호르무즈 봉쇄 대체 공급선으로 수급 안정화에 기여한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전략경제협력 대통령 특사 활동 결과 보고
7~14일 카자흐·오만·사우디·카타르 방문
"원유, 세 달 이상 쓸 수 있는 물량…나프타, 작년 기준 한 달치 수입량"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 15일 "이재명 대통령 지시에 따라 4개국(카자흐스탄·오만·사우디아라비아·카타르)을 방문한 결과로 올해 말까지 원유 2억7300만 배럴 도입을 확정지었다"고 보고했다.

강 실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 "나프타도 연말까지 최대 210만t을 추가로 확보했다"며 전략경제협력 대통령 특사 활동 결과를 이같이 보고했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 29일 오전 서울 강서구 대한한의사협회 회관에서 열린 '제70회 정기대의원 총회'에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. 2026.03.29 ryuchan0925@newspim.com

◆ 돈 있어도 못구하는 원유·나프타 대량 확보

강 실장은 "원유 2억7300만 배럴은 작년 기준으로, 별도의 비상 조치 없이 경제가 정상 운영되는 상황에서 세 달 이상 쓸 수 있는 물량"이라며 "나프타 210만t은 작년 기준으로 약 한 달치 수입량에 해당한다"고 설명했다.

강 실장은 "특히 이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와는 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정"이라며 "국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것이라고 생각한다"고 강조했다.

강 실장은 "특히 나프타는 지난 10일 국회에서 확정된 추가경정예산(추경)안에 우리 기업의 나프타 도입 단가 상승분을 지원하는 예산이 포함돼 있어 수급 불확실성이 크게 완화될 것이라고 기대한다"고 덧붙였다.

강 실장은 첫 방문국인 카자흐스탄에서 "카심 조마르트 토카예프 대통령을 직접 예방해 양국 간 에너지 협력 강화 의지를 담은 이 대통령 친서를 전달했다"며 "카자흐스탄과 정부 간 협의를 통해 원유 1800만 배럴을 확보하고 양국 간 고위급 직접 소통 채널을 새롭게 구축했다"고 알렸다.

카자흐스탄은 세계 12위의 원유 생산국이다. 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 경로로 수출하고 있어 원유 수입선 다변화에 긍정적 영향을 줄 수 있는 나라 중 하나다.

강 실장은 "오만은 인도양에 접해 있어 호르무즈 해협 봉쇄의 직접적 영향권에서 벗어나 있다. 전략적 위치 때문에 세계 각국의 관심이 집중되고 있다"며 "오만 왕위 계승 서열 1위인 현 하이삼 빈 타리크 알 사이드 국왕의 장남인 디아진 빈하이삼 알 사이드 경제부총리와 면담했다. 우리 측은 호르무즈 해협 안쪽에 정박 중인 우리 국적 선박 26척이 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 오만 정부에 각별한 관심과 지원을 요청했다"고 밝혔다.

이와 함께 강 실장은 오만의 에너지 광물자원부 장관, 투자청 의장 등을 만나 연말까지 원유 약 500만 배럴, 그리고 나프타 최대 160만t을 공급하겠다는 약속을 받았다고 밝혔다. 이번에 확정된 원유 약 500만 배럴은 지난해 오만에서 수입한 450만 배럴을 상회하는 수준이라고 한다.

강 실장은 "나프타는 올해 현재까지 약 40만t을 오만으로부터 들여왔고, 이번 160만t을 더하면 연말까지 총 200만t을 도입하게 된다"며 "작년에 오만에서 도입한 물량인 193만t 이상을 확보하게 된 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 8일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제6차 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 2026.02.08 mironj19@newspim.com

◆ 사우디, 6월부터 연말까지 원유 2억 배럴 약속

사우디아라비아에서 강 실장은 압둘 아지즈 빈 살만 알사우드 에너지부 장관을 면담했다. 강 실장은 "6월부터 연말까지 총 2억 배럴의 원유를 우리 기업에게 우선 배정하고 선적하기로 약속했다"며 "우리나라가 사용하고 있는 원유의 3분의 1 이상을 공급하는 사우디아라비아에서 작년 수입량의 약 90%에 달하는 물량을 올해에도 확보한 것"이라고 했다.

그러면서 강 실장은 "나프타는 작년 연간 수입량인 50만t 공급을 요청했고, 사우디아라비아 측은 국영 기업을 통해 우리가 요청한 50만t을 포함해 올해 연말까지 최대한 많은 물량을 공급하겠다고 약속했다"고 설명했다.

강 실장은 "마지막으로 카타르는 당초 이번 출장 계획에는 포함되지 않았었다"며 "지난 7일 밤 비행기로 출국해서 카자흐스탄에 도착한 8일 새벽에 휴전 합의 소식을 접하고 에너지 분야 핵심 협력 국가인 카타르 방문을 현지에서 긴급 추진하게 됐다"고 만남 배경을 설명했다.

강 실장은 "특사단은 타밈 빈 하마드 알 타니 국왕을 예방하고 이 대통령의 친서를 전달했다"며 "호르무즈 해협이 다시 개방되는 대로 한국과 체결된 LNG 수출 계약이 적기에 차질 없이 이행되기를 희망한다는 입장을 전달했다"고 말했다.

타밈 국왕은 "한국과의 약속은 틀림없이 지키겠다"는 답변을 받았다고 강 실장은 전했다. 양국은 또 인공지능(AI)과 산업 분야 투자 협력을 확대하기로 하고, 다음 주 중 실무 워킹그룹을 구성하기로 했다. 타밈 국왕은 중동 정세가 안정되면 한국을 방문하겠다는 의사도 밝혔다.

강 실장은 "현재 원유와 나프타는 돈이 있어도 구하기 어려운 상황"이라며 "정부가 직접 특사단을 파견해 협상에 나서는 정성을 보인 게 주요 산유국과의 신뢰 확보에 영향을 줬다"고 평했다.

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동