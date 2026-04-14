'원유·나프타 특사' 강훈식, 중동 4국 돌고 귀국…활동 성과에 관심 집중

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청와대 "전략경제협력 대통령 특사 활동 마치고 귀국"

지난 7일 중동으로 출국…카자흐·오만·카타르·사우디 방문

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 원유와 나프타를 확보하기 위해 중동 4개국(카자흐스탄·오만·카타르·사우디아라비아)을 방문한 강훈식 대통령비서실장이 14일 오후 귀국했다.

청와대는 이날 오후 언론 공지를 통해 "강 실장이 전략경제협력 대통령 특사 활동을 마치고 귀국했다"고 알렸다. 공항에서 취재진과의 별도 질의응답은 없었으며 성과와 관련해서는 추후 언론과 만나는 시간을 가질 것으로 보인다.

강훈식 대통령 비서실장이 29일 오전 서울 강서구 대한한의사협회 회관에서 열린 '제70회 정기대의원 총회'에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. 2026.03.29 [사진=뉴스핌 DB]

강 실장은 지난 7일부터 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 원유·나프타 등 추가 확보를 위해 중동으로 떠났다. 당초 사우디아라비아·오만·카자흐스탄 3개국을 방문할 예정이었으나 순방 중 카타르 일정을 추가했다.

강 실장은 지난 8일(이하 현지시간) 카심조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령을 만나 무역·투자 협력 강화, 다양한 분야의 공동 프로젝트 수행 등으로 양국 관계를 격상시키는 것을 매우 중요하게 여긴다는 의사를 전달했다. 이와 함께 중동 사태와 관련해 에너지, 운송, 물류 분야 협력 방안도 논의했다.

강 실장은 또 토카예프 대통령에게 이 대통령의 방한 초청 의사를 전달했고, 토카예프 대통령은 이를 흔쾌히 수락했다고 카자흐스탄 대통령실은 밝혔다.

강 실장은 지난 13일에는 액화천연가스(LNG) 핵심 수입국 카타르를 방문해 셰이크 타밈 빈 하마드 알 타니 카타르 국왕을 만났다. 카타르 국영 통신 QNA와 걸프타임스 등 현지 언론에 따르면 이날 강 실장은 카타르 도하를 방문해 타밈 국왕에게 이 대통령의 친서를 전달했다.

해당 접견에서 강 실장과 타밈 국왕은 에너지·경제 분야 협력에 중점을 두고 카타르와 한국의 양자 관계를 논의했다. 또한 최근의 지역·국제 정세에 관해서도 의견을 나눴다.

강 실장은 14일에도 사우디아라비아 리야드에서 에너지 장관인 압둘아지즈 빈 살만 알사우드 왕자와 만나 에너지 분야 전반의 협력 확대 방안을 모색했다.

pcjay@newspim.com