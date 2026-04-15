강훈식 "하정우 출마, 본인 결정에 달려…대통령은 참모가 곁 지키길 바랄 것"

하정우 AI 수석 보선 차출론에 생각 밝혀

"대통령이나 당이 결정할 문제는 아니야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장은 15일 하정우 청와대 AI미래기획수석의 보궐선거 출마 여부를 두고 "이재명 대통령은 참모가 필요하고, 참모가 곁을 지키길 바라실 것"이라고 밝혔다.

강 실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 "당은 당대로 인재가 필요한 측면이 있겠지만 결국 하 수석이 결정하기에 달려 있는 문제"라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 8일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제6차 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 2026.02.08 mironj19@newspim.com

강 실장은 "출마가 나가라 한다고 나가게 되는 것도 아니고, 나가지 말라고 해서 안 나가게 되는 문제겠나"라며 "대통령이나 당이 결정할 문제는 아니"라고 선을 그었다.

정치권에서는 6·3 지방선거와 함께 치르는 보궐선거에서 여당인 더불어민주당이 부산 북구갑에 하 수석을 차출할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 민주당 지도부와 하 수석이 실제로 만나기도 했고, 하 수석은 부산 차출론에 인사권자인 이 대통령 결정에 따르겠다는 답을 하기도 했다.

이 대통령은 지난 9일 국민경제자문회의 전체회의에서 하 수석에게 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 밝혔다.

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