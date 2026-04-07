하정우, 부산 북갑 차출론에 "정해진 것 없다…與에서 강하게 요청"

AI 핵심 요약beta
- 하정우 청와대 AI미래기획수석이 7일 부산 북구갑 보궐선거 출마설을 부인했다.
- 하 수석은 민주당 관계자들과의 접촉이 우주청 개소 관련 논의였다고 설명했다.
- 정치 진출 의사는 없지만 여당의 강한 요청으로 인해 상황이 진행될 가능성이 있다고 했다.
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출마 관련은 곁다리…가볍게 이야기"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하정우 청와대 AI미래기획수석이 7일 일각에서 제기된 '부산 북구갑 보궐선거 출마설'에 "아직 정해진 것은 아무것도 없다"고 밝혔다.
하 수석은 이날 조승래 더불어민주당 사무총장을 비롯한 민주당 관계자들과 보궐선거 때문에 접촉했다는 언론 보도에 대해 "인공지능(AI), 우주 분야 때문에 뵀다"며 "우주청 개소에 직접 관여해서 우주 전략 관련 논의를 길게 했다"고 뉴스핌에 밝혔다.
하 수석은 자신의 보궐선거 차출론에 대해 "여당이 강하게 요청하고 있다고 들었다"며 "(여당 측과) 출마 관련은 곁다리로 가볍게 이야기했다"고 답했다.
하 수석은 "제게 온전히 선택지가 있다면 현재 일에 집중하고, 나중에 기회가 되면 고향을 위해 기여하고 싶다"며 "지역구도 매우 중요하지만 애당초 정치에는 크게 관심이 없었다"고 했다.
다만, 하 수석은 "그러나 (정치라는 것은) 제 의지와 상관없이 일이 진행될 가능성이 높다. 그게 현실"이라고 덧붙였다.
부산 태생인 하 수석은 여권 내에서 유력한 부산 북구갑 보궐선거 출마자로 꼽힌다. 부산 구덕고등학교를 졸업하고 서울대학교 공과대학 컴퓨터공학과에 진학한 그는 동 대학원에서 박사 학위를 취득했다. 이후 네이버에서 AI 연구를 이끌다 이재명 정부 출범 당시 AI 미래기획수석으로 발탁됐다.
이재명 대통령은 평소 하 수석을 '하GPT(하정우+챗GPT)'라는 애칭을 붙일 정도로 아끼고 있다.
pcjay@newspim.com