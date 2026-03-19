AMD CEO 만난 하GPT, '윈-윈' AI 협력방안 논의

글로벌 AI 생태계 파트너십 강화
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 =하정우 청와대 AI미래기획수석이 19일 방한 중인 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)를 만나 한국과 AMD 간 상생할 수 있는 인공지능(AI) 협력 방안을 논의했다.
청와대는 이날 하 수석이 임문영 국가AI전략위원회 부위원장과 함께 서울 종로구 국가과학기술자문회의 회의실에서 수 CEO를 만났다고 밝혔다.
하 수석과 임 부위원장은 전국적인 AI 고속도로 구축 등 대한민국의 'AI 3강' 도약 전략을 소개하고, 수 CEO로부터 이번 방한 성과와 평가를 들었다. 특히 수 CEO는 이번 방한으로 국내 AI 기업들과 협력을 더욱 공고히 한 데 만족을 표했다.
양측은 현재의 성공적인 협력 모델을 바탕으로 향후 더 많은 한국 기업들이 AMD의 개방형 AI 생태계를 활용하면서 시너지를 창출할 수 있도록 민관 협력을 확대해 나가기로 했다.
아울러 양측은 한국의 글로벌 AI 경쟁력 확보와 지역 산업의 AI 전환(AX)에 협력하는 방안을 심도 있게 논의했다. 특히 양측은 데이터센터 구축 등 지역 균형 발전을 위한 지역 산업 AX의 중요성에 공감하고, 그 실현 과정에서 'K-문샷(K-Moonshot)'과 연계한 AI 소프트웨어 인재 양성과 공동 개발·연구 등 다각적인 협력 방안을 모색했다.
'K-문샷'은 AI를 활용해 과학기술 연구생산성을 높이고 국가 과제를 해결하는 범국가 프로젝트다.
청와대와 국가AI전략위 측은 한국과 AMD가 앞으로도 글로벌 개방형 AI 생태계를 구축할 수 있도록 상호 호혜적인 협력을 확대해 나가기로 했다고 설명했다.
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